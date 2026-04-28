Погода
$ 87.32 - 87.76
€ 101.77 - 102.77

В Бишкеке состоялось Совещание министров обороны стран ШОС

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 апреля 2026 года в государственной резиденции № 1 в Бишкеке завершилась встреча глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Официальная программа началась с церемонии на площади Победы, где руководители делегаций возложили венок к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.

После торжественной части министров принял Президент и Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Основная рабочая сессия прошла под руководством министра обороны Кыргызстана генерал-майора Руслана Мукамбетова. В своем приветственном слове он подчеркнул историческую значимость встречи, проходящей в год 25-летия ШОС под девизом "Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Генерал-майор Мукамбетов отметил, что в текущих мировых условиях организация остается фундаментом региональной стабильности. Главными приоритетами в военной сфере были названы укрепление взаимного доверия и открытость, которые позволяют обеспечивать безопасность народов на долгосрочную перспективу.

Участники совещания в своих докладах подтвердили эффективность сотрудничества за прошедшие четверть века. Было отмечено, что ШОС стала уникальной площадкой, объединяющей разные культуры на основе "шанхайского духа" - принципов добрососедства, равноправия и взаимного уважения.

В завершение встречи Руслан Мукамбетов поблагодарил коллег за продуктивную работу, заявив о готовности оборонного ведомства Кыргызстана к дальнейшему углублению партнерства. Он выразил уверенность, что солидарность и коллективная ответственность помогут государствам ШОС не только успешно противостоять современным вызовам, но и гарантировать региону стабильный прогресс и безопасность на десятилетия вперед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458204
Теги:
Министерство обороны, Россия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  