В Бишкеке состоялось Совещание министров обороны стран ШОС

28 апреля 2026 года в государственной резиденции № 1 в Бишкеке завершилась встреча глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Официальная программа началась с церемонии на площади Победы, где руководители делегаций возложили венок к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.

После торжественной части министров принял Президент и Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Основная рабочая сессия прошла под руководством министра обороны Кыргызстана генерал-майора Руслана Мукамбетова. В своем приветственном слове он подчеркнул историческую значимость встречи, проходящей в год 25-летия ШОС под девизом "Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Генерал-майор Мукамбетов отметил, что в текущих мировых условиях организация остается фундаментом региональной стабильности. Главными приоритетами в военной сфере были названы укрепление взаимного доверия и открытость, которые позволяют обеспечивать безопасность народов на долгосрочную перспективу.

Участники совещания в своих докладах подтвердили эффективность сотрудничества за прошедшие четверть века. Было отмечено, что ШОС стала уникальной площадкой, объединяющей разные культуры на основе "шанхайского духа" - принципов добрососедства, равноправия и взаимного уважения.

В завершение встречи Руслан Мукамбетов поблагодарил коллег за продуктивную работу, заявив о готовности оборонного ведомства Кыргызстана к дальнейшему углублению партнерства. Он выразил уверенность, что солидарность и коллективная ответственность помогут государствам ШОС не только успешно противостоять современным вызовам, но и гарантировать региону стабильный прогресс и безопасность на десятилетия вперед.