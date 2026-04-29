Бахтиёр Эргашев: мы теряем будущее, пока пытаемся поделить космос

В ходе международного онлайн-брифинга на тему "Космос Евразии: общее наследие, совместные проекты, новые горизонты", организованного Центром геополитических исследований "Берлек-Единство" (г. Уфа), Центром исследовательских инициатив "Ma'no" (г. Ташкент) и сетевым изданием "Восточный экспресс 24", прозвучало выступление директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" БахтиёраЭргашева:

Я хорошо помню 2018 и 2019 годы. Тогда мы в Узбекистане разрабатывали транспортную стратегию до 2035 года. Казалось бы, сухая плановая работа, но именно на встречах с бизнесом и логистами прозвучал вопрос, который поначалу показался нам, чиновникам и аналитикам, почти надуманным. Водители и владельцы автопарков спросили прямо: почему мы вынуждены разрываться между американским GPS, российским ГЛОНАСС и китайской системой? У нас на каждой машине стоят трекеры, мы строим маршруты по спутникам, но вместо единого стандарта получаем лоскутное одеяло из навигационных систем. Ребята просили нас перестать мучить отрасль разрозненными решениями и начать двигаться к единому интегрированному формату. И тогда я впервые по-настоящему осознал: космос давно перестал быть абстракцией. Он стал конкретной экономической реальностью.

Два года назад, работая с коллегами из Таджикистана над цифровизацией сельского хозяйства, мы убедились в этом окончательно. Мы проводили эксперименты по планированию и перепланировке хлопковых полей с помощью спутниковых снимков. Да, это обходилось дороже, чем использование дронов, но качество данных, точность агрономических расчётов и долгосрочная устойчивость результатов оказались несопоставимы. У космоса есть чёткое экономическое измерение. Проблема лишь в том, что мы, эксперты и лица, принимающие решения, слишком часто оторваны от практических запросов реального бизнеса и производителей. Мы говорим о высоких технологиях, а фермерам и логистам нужна предсказуемость, интеграция и понятные правила игры.

Когда я вспоминаю начало десятых годов, мне кажется удивительным, как близко мы подходили к простой идее и как быстро её отпустили. Тогда впервые зазвучала мысль о создании совместной спутниковой группировки стран Центральной Азии. Она должна была закрыть наши коммуникационные потребности, обеспечить мониторинг сельского хозяйства, создать технологический базис для региона. Идею высказали, но её не услышали. Сегодня я не удивлён этому. У нас есть двусторонние проекты с отдельными странами региона в области астрофизики, обучения и инфраструктуры. Но нет главного: единой позиции Центральной Азии. Нет формата, в котором мы могли бы консолидировать потенциал и выходить на крупные космические державы не как просители, а как равноправный субъект с чёткими предложениями. Вместо этого мы создаём схемы "пять плюс один", торгуемся с Евросоюзом, США, Японией и Китаем поодиночке, а общего пространства "Центральная Азия и космос" так и не возникло. За последние тридцать пять лет - это, пожалуй, наш главный упущенный шанс.

Даже сугубо практические экономические аргументы не смогли стать стимулом для выработки единой региональной стратегии. Мы пока не способны запускать масштабные инициативы, хотя именно они могли бы стать прорывными программами для всей Большой Евразии. Космос должен стать одним из ключевых векторов сотрудничества, работать на реальную экономику и на жизнь обычных людей. Но потенциал остаётся нераспределённым, а у нас нет целостного понимания того, что даст регионам успешное партнёрство в этой сфере. Отсюда и отсутствие серьёзных дискуссий, и неготовность к совместным действиям, и позиция бизнеса, который вынужден выживать, собирая технологии по частям у разных поставщиков. Нам пока нечем предложить рынку единую дорожную карту. И именно об этом стоит говорить открыто накануне Дня космонавтики.

В экспертной среде всё чаще звучат разговоры о том, что космическое пространство пора делить. Кто-то уже мысленно расчерчивает Луну на сферы влияния, другие примеряют ту же логику к Марсу. Меня часто спрашивают, приведёт ли это к здоровому экономическому восприятию космоса. Я отвечаю однозначно: это опасная фантазия. Если мы начнём вводить в космосе институты частной собственности, это станет не фундаментом для равноправного сотрудничества, а новым глобальным разломом. Мы получим трещину между развитыми странами, которые уже ушли вперёд, и теми, кто даже не начал этот путь. Делить Луну, Марс или, как иногда предлагают, Антарктиду под предлогом повышения эффективности и экономической отдачи значит повторять ошибки прошлого под новой вывеской. Это логика узкой группы элит, стремящихся приватизировать то, что по праву должно оставаться общим пространством для развития.

Я категорически против такой политики как эксперт и как гражданин. Она изначально неверна и неизбежно приведёт к тяжёлым последствиям, многократно усилив неравенство уже в космическом измерении. Глобальный Юг, который и так отстаёт в технологической гонке, рискует оказаться за чертой доступа к ресурсам будущего, пока страны ядра будут закреплять своё доминирование. Космос не должен становиться ареной нового передела мира.

Он должен оставаться пространством, где крупные проекты рождаются из объединения усилий, а не из раздела сфер влияния. Пока мы не осознали этого, мы будем продолжать терять время. Но как только региональные игроки научатся говорить на равных и ставить интересы реальных экономик и людей выше амбиций узких групп, космос действительно начнёт работать на всех нас.