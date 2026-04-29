Дональд Трамп: "Я не педофил и не насильник"

Президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 Minutes" на телеканале CBS News впервые подробно высказался о происшествии в вашингтонском отеле Hilton. Инцидент произошел 25 апреля во время ужина для прессы. По словам американского лидера, в момент стрельбы он чувствовал себя в полной безопасности и не поддавался беспокойству. "Я не волновался. Мне в этой жизни все понятно. Мы живем в сумасшедшем мире", - заявил Трамп.

Особое внимание в беседе было уделено манифесту стрелка - 31-летнего Коула Томаса Аллена. В тексте, который нападавший отправил семье перед атакой, он указал своими целями чиновников администрации президента. Трамп назвал Аллена "вероятно, довольно больным человеком".

Интервью приняло эмоциональный характер, когда ведущая Нора ОʼДоннелл процитировала фрагмент манифеста, где автор заявляет о нежелании позволять "педофилу, насильнику и предателю" запятнать его руки. В ответ президент обвинил журналистов в предвзятости и попытках связать его с обвинениями, не имеющими к нему отношения. Трамп подчеркнул, что полностью оправдан, и посоветовал СМИ обратить внимание на тех, кто действительно был замешан в резонансных делах, упомянув дело Эпштейна.

"Вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете. Вы позоритесь", - обратился Трамп к ведущей, добавив, что никогда не имел отношения к подобным преступлениям.

Также президент прокомментировал критику стрелка в адрес Секретной службы США. В своем манифесте Аллен называл уровень охраны отеля "безумной некомпетентностью", утверждая, что не встретил должного сопротивления при подготовке. Трамп встал на защиту спецслужб, отметив, что нападавшего в итоге поймали "довольно легко", и назвал самого стрелка некомпетентным.

"Эти ребята вчера хорошо поработали. Всегда можно найти недостатки, что бы ни случилось. Секретная служба вносит коррективы и учится. Сегодня, в эпоху интернета, мы живем совсем в другом мире, чем несколько лет назад", - резюмировал президент США.