22 буддийских монаха задержаны с крупной партией наркотиков

В международном аэропорту Коломбо (Шри-Ланка) сотрудники таможни задержали группу из 22 буддийских монахов при попытке ввоза крупной партии запрещенных веществ. Как сообщает euronews.com, в багаже прибывших из Таиланда лиц было обнаружено в общей сложности 112 килограммов наркотиков.

Запрещенный груз был тщательно спрятан в чемоданах с двойным дном. По данным таможенной службы Шри-Ланки, каждый из задержанных перевозил около пяти килограммов растительного сырья. Предварительная экспертиза показала, что под видом личных вещей монахи пытались провезти каннабис сорта "куш" и гашиш. Общая стоимость контрабанды оценивается примерно в 3,6 миллиона долларов США.

Магистратский суд города Негомбо уже выдал санкцию на заключение подозреваемых под стражу для проведения следственных мероприятий. Большинство задержанных - молодые люди в возрасте до 30 лет, проходящие обучение. По предварительной версии, их завербовали через социальные сети три организатора из местного храма, предложив бесплатный перелет и проживание. Сами задержанные утверждают, что им обещали перевозку "учебных пособий и сладостей" для нуждающихся детей.

Следствие продолжает выяснять детали масштабной операции. Несмотря на частичную декриминализацию марихуаны в Таиланде, производство и экспорт её производных с высоким содержанием ТГК остаются под строгим запретом. В Шри-Ланке же за подобные преступления предусмотрены суровые наказания, вплоть до пожизненного заключения.


