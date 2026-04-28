Погода
$ 87.32 - 87.76
€ 101.77 - 102.77

Минобороны КР и парк "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве

260  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны Кыргызской Республики и парк "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает проведение праздничных и памятных мероприятий к 9 Мая.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне документ подписали заместитель министра обороны КР А. А. Кулмурзаев и управляющий директор парка "Евразия" С. В. Лукьян.

В парке "Евразия" пройдут масштабные мероприятия ко Дню Победы. Главным событием станет открытие Аллеи героев. При поддержке Минобороны на территории парка установят 76 временных тематических скульптурных инсталляций бюстового типа, посвящённых кыргызстанцам - героям Великой Отечественной войны. Посетители парка смогут почтить их память и возложить цветы.

Также на территории парка откроется музей вооружения под открытым небом. Для гостей организуют полевую кухню, где все желающие смогут попробовать традиционную солдатскую кашу.

С 1 по 10 мая в парке "Евразия" пройдет авторская программа "Праздник мира". Она будет включать театральные выступления, мастер-классы по рисованию и лепке, шахматный дворик, ярмарку, анимационные и цирковые программы, а также другие культурно-развлекательные активности.

Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458212
Теги:
Министерство обороны, парк, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  