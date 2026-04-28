Минобороны КР и парк "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство обороны Кыргызской Республики и парк "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает проведение праздничных и памятных мероприятий к 9 Мая.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне документ подписали заместитель министра обороны КР А. А. Кулмурзаев и управляющий директор парка "Евразия" С. В. Лукьян.

В парке "Евразия" пройдут масштабные мероприятия ко Дню Победы. Главным событием станет открытие Аллеи героев. При поддержке Минобороны на территории парка установят 76 временных тематических скульптурных инсталляций бюстового типа, посвящённых кыргызстанцам - героям Великой Отечественной войны. Посетители парка смогут почтить их память и возложить цветы.

Также на территории парка откроется музей вооружения под открытым небом. Для гостей организуют полевую кухню, где все желающие смогут попробовать традиционную солдатскую кашу.

С 1 по 10 мая в парке "Евразия" пройдет авторская программа "Праздник мира". Она будет включать театральные выступления, мастер-классы по рисованию и лепке, шахматный дворик, ярмарку, анимационные и цирковые программы, а также другие культурно-развлекательные активности.

Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы Кыргызстана.