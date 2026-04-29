Не герой заголовков, а герой жизни: фронтовик из Аксы Инам Турсунов

Мы стоим на пороге очередной годовщины Великой Победы советского народа и Красной армии над фашистской Германией. Как известно из истории, наряду с представителями других республик более 360 тысяч кыргызстанцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Около 100 тысяч из них пали смертью храбрых. Более 150 тысяч были награждены орденами и медалями, 74 человека удостоились звания Героя Советского Союза. Еще 20 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

О подвигах этих славных сыновей знает вся страна. За прошедшие десятилетия о них написано немало. И все же по ряду причин до сих пор остаются истории, о которых говорят мало или не говорят вовсе.

Один из таких героев - уроженец города Кербен Инам Салиевич Турсунов, отважный красноармеец, награжденный орденами Славы II и III степеней. Сегодня мы хотим рассказать о его боевом и жизненном пути скромном, но по-настоящему героическом.

Согласно архивным данным, Инам Турсунов родился в 1920 году в селе Кербен (ныне Аксыйский район Джалал-Абадской области) в семье тружеников. После окончания семилетней школы начал работать в родном селе. Родители уже подбирали ему невесту, однако судьба распорядилась иначе началась война, и молодой Инам ушел на фронт.

За годы службы он воевал на разных направлениях, в том числе участвовал в героической обороне Кавказа. За проявленное мужество был награжден медалями "За отвагу" и "За оборону Кавказа" (1 мая 1944 года).

Позже разведчик Инам Турсунов был удостоен орденов Славы III и II степеней. Войну он завершил в логове поверженного врага и в 1946 году вернулся домой.

Несмотря на тяжелые ранения, уже 13 июня 1946 года он устроился на работу в пункт заготзерно родного района. По воспоминаниям односельчан, он был человеком скромным, не любил рассказывать о своих подвигах. Создал семью, вместе с супругой воспитал семерых детей.

Однако семейное счастье оказалось недолгим. В 1965 году, когда старшему сыну Абдулле исполнилось 16 лет, Инам Турсунов скоропостижно скончался, когда ему было всего 45 лет.

Абдулла унаследовал от отца стойкость и трудолюбие. Он взял на себя заботу о младшем брате и сестрах, поддерживал мать. Со временем семья справилась с трудностями: младшие выросли, получили образование, начали самостоятельную жизнь.

Вспоминая отца, Абдулла рассказывал, что незадолго до смерти тот успел получить свою последнюю награду медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1965 год). Его не покидала мысль о том, что отец, прошедший через ужасы войны, так и не успел по-настоящему пожить мирной жизнью и не увидел своих внуков.

По словам Абдуллы, среди его детей больше всего на деда похож сын Адылжан. Он родился в 1976 году, унаследовал зеленые глаза и спокойный, целеустремленный характер. При этом остается таким же скромным в общении.

Адылжан Турсунов активно участвует в общественной жизни. Он отмечен грамотами мэрии Кербена и руководства Аксыйского района, награжден медалями к юбилейным датам кыргызской милиции и образования района. В качестве заместителя руководителя общественного объединения узбеков Кыргызстана он вносит вклад в укрепление межэтнического согласия. В 2024 году был награжден медалью Ассамблеи народа Кыргызстана.

Каждый раз, приезжая в Кербен, Адылжан обязательно посещает центральный парк, где на Аллее героев увековечено имя его деда.

В семье Турсуновых бережно хранят память о нем и его боевые награды. Символично, что имя Инам в переводе с арабского означает "награда". И действительно его жизнь, и подвиг стали настоящей наградой для потомков и примером для будущих поколений.

Автор: Член Союза журналистов СССР Кадыр Муриватов