Кыргызстан внедряет инновационный ветеринарный контроль

В Астане состоялась восьмая Центральноазиатская конференция "Климатическое лидерство Центральной Азии: партнёрство государства и бизнеса". В работе форума приняла участие делегация Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено сессиям по программе "Единое здоровье" (One Health), которая имеет стратегическое значение для ветеринарной отрасли. Представители Кыргызстана стали участниками второго заседания регионального Координационного совета, где обсуждались механизмы предупреждения пандемий, вопросы обеспечения продовольственной безопасности и сохранения устойчивости экосистем.

На полях конференции ветеринарные специалисты провели серию встреч и переговоров по вопросам мониторинга эпизоотической ситуации и решению актуальных задач отрасли в условиях глобального изменения климата. С коллегами из соседних стран состоялся обмен опытом по внедрению современных методов контроля ветеринарной безопасности.

Участие кыргызстанской делегации в форуме направлено на укрепление регионального взаимодействия и открывает новые возможности для интеграции инновационных подходов в систему обеспечения биобезопасности республики.