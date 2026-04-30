Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 102.12 - 103.02

Кыргызстан внедряет инновационный ветеринарный контроль

165  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Астане состоялась восьмая Центральноазиатская конференция "Климатическое лидерство Центральной Азии: партнёрство государства и бизнеса". В работе форума приняла участие делегация Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено сессиям по программе "Единое здоровье" (One Health), которая имеет стратегическое значение для ветеринарной отрасли. Представители Кыргызстана стали участниками второго заседания регионального Координационного совета, где обсуждались механизмы предупреждения пандемий, вопросы обеспечения продовольственной безопасности и сохранения устойчивости экосистем.

На полях конференции ветеринарные специалисты провели серию встреч и переговоров по вопросам мониторинга эпизоотической ситуации и решению актуальных задач отрасли в условиях глобального изменения климата. С коллегами из соседних стран состоялся обмен опытом по внедрению современных методов контроля ветеринарной безопасности.

Участие кыргызстанской делегации в форуме направлено на укрепление регионального взаимодействия и открывает новые возможности для интеграции инновационных подходов в систему обеспечения биобезопасности республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458215
Теги:
ветеринария, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  