Тимур Турлов расширяет Freedom Holding Corp. на банковском рынке

Freedom Holding Corp. может стать главным драйвером новой волны консолидации банковского сектора Казахстана. Холдинг Тимура Турлова, за несколько лет превратившийся из брокерской компании в масштабную цифровую экосистему, рассматривает возможность приобретения еще одного банка. На рынке это воспринимают не как локальную сделку, а как часть долгосрочной стратегии по созданию международной финансовой платформы.

О готовности рассматривать новые покупки Тимур Турлов говорил еще зимой в интервью Bloomberg. Тогда Тимур Турлов обозначил ключевые параметры потенциального актива: банк должен обладать активами свыше $5 млрд и капиталом более $500 млн. Эти критерии автоматически сузили круг возможных целей для сделки.

По оценке инвестбанкира Галима Хусаинова, наиболее реалистичными кандидатами сегодня выглядят Bank RBK и Евразийский банк. Оба игрока соответствуют требованиям Freedom Holding Corp. по масштабу бизнеса и размеру капитала. На конец 2025 года активы Bank RBK оценивались в $5,3 млрд, а капитал превышал $530 млн. Евразийский банк демонстрировал еще более высокие показатели: почти $6 млрд активов и около $1 млрд капитала.

Экосистема вместо классического банкинга

Для Тимура Турлова покупка банка - это не просто расширение финансового бизнеса. Банковская инфраструктура рассматривается как фундамент экосистемы Freedom, вокруг которой компания выстраивает собственную цифровую модель потребления. Тимур Турлов делает ставку на интеграцию финансовых и повседневных сервисов в единую платформу.

Центром этой системы уже стал Freedom Bank Kazakhstan, приобретенный холдингом в 2020 году на базе Kassa Nova. После трансформации банк превратился в ключевой элемент Freedom SuperApp - единой цифровой платформы, объединяющей банковские сервисы, инвестиции, страхование, телеком-направление и lifestyle-продукты.

Сегодня пользователь внутри одного приложения может оформить ипотеку, инвестировать в американский рынок, оплатить коммунальные услуги, купить авиабилеты или заказать продукты. В экосистему интегрированы сервисы Arbuz.kz, Ticketon и Freedom Travel. Фактически компания создает локальный аналог азиатских супераппов, где финансовые продукты становятся частью ежедневной цифровой среды.

Масштабирование платформы идет опережающими темпами. К марту 2026 года аудитория Freedom SuperApp достигла 5 млн пользователей, увеличившись более чем в два раза за год. Количество клиентов банковского сегмента выросло до 4,5 млн человек, брокерского - до 828 тысяч. Общая клиентская база экосистемы вместе с партнерскими сервисами уже превышает 11 млн пользователей.

Почему рынок допускает продажу банков

Интерес Freedom Holding Corp. совпал с изменениями внутри самих банковских активов. Эксперты считают, что часть действующих акционеров может быть заинтересована в выходе из капитала.

В случае с Bank RBK речь идет о Владимире Киме, для которого банковский бизнес не является основным направлением. Ситуация вокруг Евразийского банка выглядит еще более чувствительной. После смерти Александра Машкевича структура владения активом изменилась: часть пакета перешла наследникам. Еще одним крупным акционером остается Патох Шадиев, основной бизнес которого сосредоточен в металлургическом секторе.

На рынке полагают, что именно сейчас может сформироваться окно возможностей для стратегического инвестора. При этом аналитики допускают, что Freedom Holding Corp. потенциально может рассматривать не полный выкуп банка, а приобретение контрольного пакета.

Ставка на международный рост

Банковская экспансия Freedom давно вышла за пределы Казахстана. Холдинг уже получил банковскую лицензию в Грузии и находится в процессе приобретения Turkish Bank в Турции. Во всех случаях компания внедряет одну и ту же модель: экосистема цифровых сервисов строится вокруг собственной банковской инфраструктуры.

Эффективность этой стратегии подтверждают и международные рейтинговые агентства. Moody"s и S&P Global Ratings отмечают устойчивость бизнес-модели Freedom Bank Kazakhstan, качество кредитного портфеля и быстрый рост депозитной базы. По итогам 2025 года кредитный портфель банка превысил 1,1 трлн тенге.

На этом фоне возможная покупка нового банка выглядит логичным продолжением стратегии Тимура Турлова. Freedom Holding Corp. постепенно превращает банковский сектор в основу собственной международной цифровой экосистемы - и именно это сегодня становится главным фактором роста компании.