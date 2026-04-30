Глава кабмина: Малый бизнес Кыргызстана вырос на 10% за три года

- Светлана Лаптева
Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Кыргызстана за последние три года продемонстрировала рекордный рост, увеличившись с 40% до 51% валового внутреннего продукта. Такие данные озвучил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе совещания по вопросам поддержки предпринимательства.

По словам главы кабмина, преодоление психологического рубежа в 50% стало ключевым индикатором устойчивого развития страны и подтвердило смену структуры национальной экономики.

"Доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась до 51%. Это важнейший показатель, свидетельствующий о том, что сектор предпринимательства закрепился в качестве главного драйвера экономического роста", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Резкий скачок показателей означает, что частный сектор теперь играет доминирующую роль в торговле, сфере услуг, легкой промышленности и агропромышленном комплексе. В правительстве отмечают, что такой результат стал возможен благодаря адаптивности бизнеса к новым условиям и мерам государственной поддержки.

Особый акцент на совещании был сделан на развитии предпринимательства в областях. Касымалиев поставил задачу перед государственными фондами развития активнее инвестировать в проекты в сельской местности. По его мнению, именно расширение возможностей для инициативных граждан в регионах обеспечит долгосрочную стабильность экономики.

Экспертное сообщество при этом указывает, что для сохранения набранного темпа необходимо продолжать работу по упрощению доступа к дешевым кредитным ресурсам и дальнейшему снижению административного давления на бизнес, особенно за пределами Бишкека и Оша.


Теги:
бизнес, Кыргызстан, Кабинет министров
