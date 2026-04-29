Кыргызстанские горнолыжники завоевали четыре медали на чемпионате Азии

В китайском городе Шэньчжэнь завершился первый чемпионат Азии по горнолыжному спорту в закрытых помещениях (FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships 2026). Сборная Кыргызстана успешно выступила на международной арене, выиграв две золотые и две бронзовые награды.

Главным триумфатором турнира стал Роман Нарчуганов, оформивший "золотой дубль". Он одержал победу в обеих гонках и вошел в историю как первый представитель Кыргызстана, завоевавший золото в слаломе на чемпионате Азии под эгидой FIS. В женской части соревнований две бронзовые медали в дисциплине слалом принесла сборной Альбина Иванова.

Всего в первенстве приняли участие 39 атлетов из 12 стран. Успех кыргызстанской команды в Шэньчжэне подтвердил ее прогресс и высокую конкурентоспособность на азиатской спортивной арене.