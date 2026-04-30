"Пари Сен-Жермен" одержал зрелищную победу над "Баварией"

Встреча в Париже вошла в историю: девять забитых мячей - это рекорд для полуфинальной стадии турнира. Гости открыли счёт благодаря точному удару с пенальти Гарри Кейна, однако ПСЖ быстро перехватил инициативу. Хвича Кварацхелия и Жоау Невеш вывели хозяев вперёд, а перед перерывом Усман Дембеле реализовал пенальти - 3:2.

Во втором тайме парижане усилили давление: Кварацхелия и Дембеле оформили дубли, доведя счёт до 5:2. "Бавария" ответила голами Дайо Упамекано и Луиса Диаса, сократив отставание до минимума.

Несмотря на напряжённую концовку, ПСЖ удержал победу на стадионе "Парк де Пренс" и отправится на ответный матч с минимальным преимуществом. Судьба путёвки в финал решится в Мюнхене.