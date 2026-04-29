В Кыргызстане разработали стратегию развития спорта до 2030 года

В Кыргызстане представлен проект программы развития физической культуры и спорта до 2030 года, направленный на укрепление здоровья нации и подготовку атлетов высокого класса.

Ключевым приоритетом документа станет развитие массового спорта. Планируется расширение доступа к спортивной инфраструктуре, поддержка школьных и корпоративных секций, а также вовлечение различных социальных групп, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделено цифровизации отрасли. В рамках реформ предусмотрено внедрение электронного учёта достижений спортсменов, создание профильных онлайн-платформ и систематизация данных о спортивных объектах. Программа также охватывает развитие современных направлений, включая киберспорт, и подготовку к Всемирным играм кочевников 2026 года.

Среди приоритетов - повышение квалификации тренеров, модернизация спортивных учреждений и внедрение мер социальной поддержки для спортсменов и специалистов отрасли. Отдельный блок посвящён спортивной медицине: планируется открытие региональных центров и обновление существующей инфраструктуры.

Кроме того, в стране намерены создать центр подготовки молодежных сборных для повышения эффективности системы подготовки резерва. Проект вынесен на общественное обсуждение и после доработки станет основой долгосрочной государственной политики в сфере спорта.