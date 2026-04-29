Борец Адис Рахат уулу принес Кыргызстану бронзу Азиатских пляжных игр

- Самуэль Деди Ирие
На VI Азиатских пляжных играх, проходящих в китайском городе Санья, кыргызстанский борец Адис Рахат уулу завоевал бронзовую награду.

Наш спортсмен продемонстрировал впечатляющую технику на песке, уверенно преодолев групповой этап без единого поражения. В четвертьфинальной схватке Рахат уулу не оставил шансов представителю Бангладеш, завершив встречу со счетом 2:0.

Полуфинальный поединок выдался крайне напряженным: в равной борьбе против иранского атлета кыргызстанец уступил с минимальным счетом 0:1. Однако это поражение не сломило настроя нашего борца. В решающей схватке за третье место Адис Рахат уулу вырвал победу у соперника из Пакистана (2:1), обеспечив себе место на пьедестале почета.

Азиатские пляжные игры в Китае продолжатся до 30 апреля, и у сборной Кыргызстана еще есть шансы пополнить медальный зачет.


