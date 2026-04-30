В США могут выпустить юбилейные паспорта с портретом Трампа

К июлю 2026 года, когда США будут отмечать 250-летие независимости, в стране могут появиться паспорта с обновлённым дизайном. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

По предварительным данным, один из предложенных вариантов оформления включает изображение Дональда Трампа. В частности, обсуждается размещение его портрета на внутренней стороне обложки на фоне текста Декларации независимости США и стилизованной подписи. На задней стороне обложки планируется использовать фрагмент знаменитой картины "Декларация независимости" художника Джона Трамбулла.

Источники отмечают, что специальная серия документов может выдаваться в ограниченном формате. Предположительно, получить паспорт с юбилейным дизайном можно будет только при личном обращении в паспортное агентство в Вашингтоне. При этом онлайн-сервисы и большинство региональных отделений продолжат выдавать документы стандартного образца.

Данная инициатива рассматривается в рамках общенациональной программы America250, приуроченной к юбилею основания государства. Проект также подразумевает выпуск памятных монет и других символических материалов. На данный момент официального подтверждения всех деталей дизайна от Госдепартамента не поступало.