КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана

Кыргызско-Российский Славянский университет ведет системную работу по подготовке педагогических кадров, направленную на преодоление нехватки школьных учителей в Кыргызстане. В университете реализуется комплексная модель обучения педагогов, охватывающая все уровни образования – от колледжа до высшей школы и дополнительного профессионального образования.

В 2024 г. по поручению Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова в КРСУ было открыто педагогическое направление. Ключевая задача – формирование современной образовательной базы для подготовки учителей, способных работать в билингвальной среде.

Образовательные программы включают углубленное изучение кыргызского и русского языков, развитие навыков межъязыковой и межкультурной коммуникации, а также подготовку специалистов по востребованным профилям: математика, физика, русский язык, физическая культура, начальное образование и др. Программы формируются с учетом потребностей школ, а учащиеся получают возможность включения в профессиональную деятельность.

Уже на ранних этапах обучения студенты проходят педагогическую практику – заключены договоры и выстроено взаимодействие с общеобразовательными школами и учебно-воспитательными комплексами Бишкека, что позволяет обеспечить устойчивую связь теоретической подготовки с реальной образовательной средой.

Площадкой для практической подготовки будущих педагогов выступает также средняя общеобразовательная школа при КРСУ, где обучаются 549 учащихся. Школа интегрирована в образовательную экосистему университета, реализует образовательные программы с ориентацией на стандарты Кыргызской Республики и Российской Федерации. Здесь студенты получают опыт работы с учащимися разных возрастов, нарабатывают профессиональные компетенции и активно включаются в учебный процесс, что позволяет выстраивать непрерывную образовательную траекторию "школа - СПО - вуз".

В настоящее время в университете обучаются более 80 будущих учителей. В 2025 г. после внедрения в Кыргызстане ваучерного механизма финансирования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на профильные программы поступили еще 32 человека.

В 2026/2027 учебном году Российской Федерацией для КРСУ выделено 100 бюджетных мест по педагогическим направлениям, Кыргызской Республикой будет продолжена поддержка подготовки кадров в рамках ваучерной системы. В колледже университета открываются программы среднего профессионального образования "Педагогика" и "Дошкольное образование", на которые предусмотрено 25 бюджетных мест.

Одновременно с этим университет активно развивает методическую и просветительскую работу. В текущем году Институт русского языка КРСУ совместно с Российским университетом дружбы народов имени П. Лумумбы осуществили серию выездных образовательных мероприятий в различных регионах Кыргызстана. Преподаватели провели мастер-классы и тренинги для сотрудников школ, а также профориентационные встречи со школьниками. Эта работа направлена на популяризацию педагогического образования и повышение престижа профессии учителя.

Продолжается реализация программ повышения квалификации для учителей. При поддержке АНО "Евразия" в ближайшее время обучение пройдут 75 человек, что станет дополнительным вкладом в повышение качества школьного образования.

Отдельным направлением является поддержка студентов педагогических специальностей. В рамках программы АНО "Евразия" предусмотрены именные стипендии для 100 студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, что повышает привлекательность профессии и стимулирует качественную подготовку будущих учителей.

Развитие педагогического образования в КРСУ напрямую связано с реализуемыми крупными проектами в сфере образования. С участием Российской Федерации в Кыргызстане ведется строительство 9 совместных русскоязычных школ на 1224 ученика каждая. В рамках первого этапа в 2027 г. запланировано завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов в Бишкеке, Баткене и Караколе. Далее – школы в Оше, Манасе, Нарыне, Таласе, селах Новопавловка и Прогресс. В образовательных учреждениях будут работать как российские, так и кыргызские педагоги, прошедшие необходимую подготовку и повышение квалификации, в т.ч. на базе университета.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, подобные масштабные проекты способствуют реализации инициативы президентов наших стран по формированию единого образовательного пространства России и Кыргызстана и укреплению двусторонних гуманитарных связей.

"Недостатка преподавателей не будет, поскольку КРСУ уже готовит специалистов для этих и других школ", – подчеркнул он в интервью телеканалу "МИР".

Таким образом, Кыргызско-Российский Славянский университет уже сегодня выступает ключевым центром подготовки педагогических кадров, обеспечивая формирование профессионального сообщества учителей в условиях проводимой в Кыргызстане масштабной реформы системы школьного образования.

