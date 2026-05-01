Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.12 - 103.02

Казахстан планирует закупить 130 самолётов без пошлин

194  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил введение режима беспошлинного ввоза грузовых воздушных судов. Об этом сообщили в правительстве Казахстана.

Согласно решению, освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов будет действовать в течение 12 лет.

Ожидается, что мера позволит авиаперевозчикам стран Евразийского экономического союза снизить затраты на приобретение грузовых самолётов и ускорить обновление авиапарка.

В частности, авиакомпании Казахстана планируют закупить за пределами союза около 130 воздушных судов для развития грузовых перевозок.

Отметим, в настоящее время ставки таможенных пошлин на ввоз гражданских грузовых самолётов в ЕАЭС составляют 7,5% и 12,5% в зависимости от категории воздушного судна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458232
Теги:
Казахстан, пошлины, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  