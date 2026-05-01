Казахстан планирует закупить 130 самолётов без пошлин

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил введение режима беспошлинного ввоза грузовых воздушных судов. Об этом сообщили в правительстве Казахстана.

Согласно решению, освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов будет действовать в течение 12 лет.

Ожидается, что мера позволит авиаперевозчикам стран Евразийского экономического союза снизить затраты на приобретение грузовых самолётов и ускорить обновление авиапарка.

В частности, авиакомпании Казахстана планируют закупить за пределами союза около 130 воздушных судов для развития грузовых перевозок.

Отметим, в настоящее время ставки таможенных пошлин на ввоз гражданских грузовых самолётов в ЕАЭС составляют 7,5% и 12,5% в зависимости от категории воздушного судна.