В Бишкеке разрешили проведение шествия "Бессмертный полк"

- Светлана Лаптева
В Бишкеке получено разрешение на проведение шествия "Бессмертный полк". Об этом редакции VB.KG сообщила координатор движения в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина в интервью "VB.KG".

По её словам, подтверждение от городских властей уже получено. В ближайшее время планируется организационное совещание, на котором будут обсуждены детали проведения мероприятия.

Организаторы отмечают, что принять участие в шествии смогут все желающие. При этом участникам напомнили о необходимости соблюдать требования безопасности, предусмотренные для массовых мероприятий. Горожанам рекомендуют заранее подготовить портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и фотографии военного времени, относящиеся к Киргизской ССР, а также взять с собой воду и головные уборы.

Организаторы подчеркнули, что акция традиционно является неполитической. Она приурочена ко Дню Победы и объединяет людей, которые выходят почтить память своих родственников - участников Великой Отечественной войны.


мэрия, Бишкек, Бессмертный полк
