Шерадил Бактыгулов: Мы нередко смотрим на Китай чужими глазами

На фоне растущего интереса к Китаю и его роли в регионе тема китаеведения приобретает особую актуальность для Кыргызстана. Почему сегодня важно понимать не только язык и культуру соседней страны, но и её стратегию, экономику и подходы к безопасности - об этом корреспонденту VB.KG рассказал руководитель научно-исследовательского департамента Кыргызско-Китайского исследовательского института КНУ им. Ж. Баласагына, директор Института мировой политики Шерадил Бактыгулов.

- Сегодня о Китае говорят все. Почему вы считаете, что тема китаеведения стала стратегической именно сейчас?

- Конечно же, в первую очередь потому, что изменился сам контекст. Если раньше китаеведение воспринималось скорее как академическая дисциплина - язык, культура, история, - то сегодня, несомненно, это уже вопрос безопасности, экономики и внешней политики. Кыргызстан - сосед Китая, активный участник региональных процессов, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И, безусловно, мы не можем позволить себе не понимать, как устроен наш ключевой партнер.

- В чем главный риск нынешней ситуации?

- На мой взгляд, основной риск заключается в отсутствии собственной школы китаеведения. Сегодня большинство исследований опирается на внешние подходы - российские, западные, японские. И это естественно, но важно понимать, что каждая из этих школ так или иначе отражает интересы своих государств. Поэтому можно сказать, что мы нередко смотрим на Китай чужими глазами.

- Насколько это критично?

- Я бы сказал, что это достаточно критично, особенно в условиях усиливающейся глобальной конкуренции между США и Китаем, которая, как известно, заметно обострилась после 2018 года. Аналитика, безусловно, стала более политизированной. И если мы не формируем собственное понимание, то, конечно же, рискуем оказаться в логике чужих интерпретаций.

- Вы говорите, что китаеведение - это вопрос безопасности. Почему?

- Здесь речь идет о вполне конкретных вещах. Конечно, это и трансграничная преступность, и вопросы экстремизма, и в целом приграничное взаимодействие. Для эффективной работы, несомненно, нужны специалисты, которые понимают не только язык, но и стратегию Китая, его подходы к обеспечению безопасности. В этом смысле китаевед становится важной частью системы защиты государства.

- А экономический аспект?

- Он, безусловно, не менее важен. Китай является одним из ключевых инвесторов в Кыргызстане. Но при этом без понимания китайской деловой культуры, логики переговоров и инвестиционной политики нам сложно в полной мере защищать свои интересы. Поэтому китаеведение здесь, несомненно, выступает как инструмент экономического суверенитета.

- В обществе отношение к Китаю часто полярное. Это проблема?

- Да, конечно, это определённая проблема. Мы видим, что с одной стороны присутствует идеализация, а с другой - страхи и различные фобии. И, безусловно, обе крайности мешают выстраивать рациональное и взвешенное взаимодействие. Задача китаеведения как раз в том, чтобы убрать лишние эмоции и дать более объективную, спокойную картину.

- Какую роль играет ШОС в этом контексте?

- Роль ШОС, безусловно, очень значима. Это не просто площадка для диалога, а полноценный механизм координации в сфере безопасности, экономики и политики. И, конечно, для Кыргызстана участие в таких структурах требует высокого уровня экспертности. Без собственной аналитической базы нам будет сложно в полной мере реализовывать свой потенциал в рамках этих процессов.

- Что нужно делать прямо сейчас?

- Конечно же, в первую очередь необходимо формировать национальную школу китаеведения. Это и подготовка специалистов, и поддержка научных исследований, и развитие экспертного сообщества. Процесс, безусловно, долгий, но, как мне кажется, откладывать его уже нельзя.

- Какой главный вывод?

- Думаю, можно сказать так: китаеведение для Кыргызстана - это уже не только про науку. Это во многом про будущее страны. И чем раньше мы это осознаем, тем более уверенными будут наши позиции в регионе.

Беседовала София Березовская


