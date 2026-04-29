В День города столичные службы получили новые автомобили

Сегодня, 29 апреля, в рамках празднования Дня города Бишкек состоялась торжественная церемония передачи новой служебной техники подразделениям муниципалитета. У здания мэрии градоначальник Айбек Джунушалиев вручил ключи от 11 служебных автомобилей и 10 современных электровелосипедов, закупленных для повышения мобильности городских служб.

Поздравляя сотрудников муниципалитета, мэр подчеркнул, что обновление материально-технической базы носит системный характер. Главная цель, по его словам, заключается в обеспечении качественной и оперативной работы, которая внесет вклад в развитие города и укрепление порядка. Глава столицы также призвал службы ответственно и бережно эксплуатировать переданный транспорт.

Новые автомобили марки Chevrolet Cobalt были распределены между Советом ветеранов, департаментами финансов, городского хозяйства, транспорта, а также подразделениями, отвечающими за жилищное строительство и цифровые технологии. Особое внимание в этом году уделили Муниципальной инспекции: её сотрудники получили электровелосипеды для повышения оперативности контроля за благоустройством городской среды. Айбек Джунушалиев напомнил инспекторам, что их приоритетом являются не штрафы, а наведение порядка.

Праздничные мероприятия дополнил официальный запуск сезона фонтанов. Первым после реконструкции заработал фонтан у здания мэрии, ставший символом обновления столичной инфраструктуры. Пополнение автопарка и внедрение новых средств передвижения направлено на повышение качества муниципальных услуг и скорости реагирования городских служб.