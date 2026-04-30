Почему Кыргызстан получает лишь 20% выручки от разработки своих недр?

"При наличии потенциала в горнодобывающей отрасли в Кыргызстане нет системности в плане его использования". Об этом заявил председатель Ассоциации геологов и горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчыбеков в ходе круглого стола "Новые форматы сотрудничества в сфере добычи стратегических ресурсов в условиях глобальной нестабильности: вызовы и перспективы для Кыргызстана", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".

По словам спикера, республике давно пора ответить на ключевые вопросы: какие стратегические металлы имеются в наличии, насколько они разведаны и позволяет ли законодательство учитывать интересы как страны, так и инвесторов.

"Нужна концепция развития отрасли, на основании которой нужно "причесать" наше горное законодательство. Мы в течение нескольких лет говорим о том, что нашей стране нужен Горный кодекс. На что президентом было дано поручение, но этот вопрос, к сожалению, так и не решается. Возможно, это связано с отсутствием кадров, которые могли бы подготовить такой документ", - отметил Камчыбеков.

Он добавил, что в последние годы на изучение ископаемых выделялись мизерные средства, которых едва хватало на содержание геологических партий. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как президент выделил 1 миллиард сомов ГП "Кыргызгеология" на закупку техники. Дуйшенбек Камчыбеков также акцентировал внимание на редкоземельных металлах, в частности на месторождении Кутессай-II. По его мнению, запуск производства на этом объекте обеспечит не только колоссальные поступления в бюджет, но и решит массу социальных вопросов. При этом он подчеркнул, что управление отраслью должна вести отдельная структура, так как нынешнее министерство слишком занято экологией и смогом.

"Если в 2019 году в виде налогов от горнодобывающей промышленности поступили средства в объеме около 18 млрд сомов, то по результатам 2023 года эта сумма составила более 65 млрд сомов. Рост очень большой. Но нам важно подготовить концептуальный документ: как мы будем разрабатывать цветные или черные металлы, уголь и нефть. У нас есть прогнозные данные, что запасы нефти могут составить более одного миллиарда тонн. Если бы мы добывали 3 млн тонн в год, то полностью обеспечили бы себя нефтепродуктами", - резюмировал глава ассоциации.

Исполнительный директор Кыргызского общества экспертов недр Аркадий Рогальский в свою очередь призвал не обольщаться ростом налоговых поступлений, учитывая инфляцию и курс доллара. Он обратил внимание на показатели физической добычи, назвав ситуацию "полным швахом".

"Благодаря госуправлению и "мудрому" руководству определенных лиц, "Кыргызнефтегаз" демонстрирует падение показателей добычи почти на 30%. На "Кумторе" реальные показатели тоже сильно отличаются от "красивой картинки". Госпредприятия, владеющие стратегическими лицензиями, не запустили работу ни по одной из них. Мы видим только коррупционные проявления - представителей "Кыргызкомура" и других ведомств периодически задерживают", - заявил Рогальский.

Эксперт также отметил странность внешней политики в секторе: "Мы планируем свои стратегически важные ископаемые через инвестсоглашения отправлять странам блока НАТО, причем тем, кто производит вооружение для нападения на нашего стратегического партнера - Россию. Нам нужно определиться, с кем мы. Разработка редкоземов станет рентабельной только в случае кооперации и переработки ресурсов по имеющимся технологиям в РФ".

Председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергоресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков предложил признать воду и минеральные ресурсы национальными ценностями, чтобы изменить само мировоззрение власти и общества.

"Если мы опять зайдем в новый мировой порядок "голыми" - мы там суверенными никогда не будем. Основные направления горнопромышленной отрасли находятся в тупике. Из всех золоторудных месторождений в активной разработке находятся только шесть. За 36 лет мы так и не начали извлечение запасов из других объектов, при том что золото растет в цене. Основная масса работающих у нас инвесторов - это не инвесторы, а выгодополучатели", - подчеркнул Карыбеков.

Он предложил кардинально изменить систему распределения доходы от недр: "Кыргызстан получает всего лишь 20% от общей выручки, а 80% уходит зарубежным частным компаниям. Нужно внедрить рентное дифференциальное соглашение, согласно которому 70–80% доходности будет оставаться в стране. Это нормальная мировая практика, которая позволит нам самим инвестировать в высокотехнологичные проекты и нормально развиваться".