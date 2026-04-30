Объединенные Арабские Эмираты официально заявили о выходе из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 мая. Это решение, озвученное государственным информационным агентством WAM, стало тяжелым ударом по альянсу и сигналом к фундаментальной перестройке мирового энергетического рынка. Демарш Абу-Даби происходит на фоне резкого обострения кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива со стороны Ирана.

В официальном заявлении властей подчеркивается, что выход из организации обусловлен приоритетом национальных интересов и обязательствами перед инвесторами и партнерами. Арабские Эмираты намерены самостоятельно определять стратегию развития своего энергетического сектора в условиях меняющейся глобальной динамики.

"Пришло время сосредоточить наши усилия на том, что диктуют наши национальные интересы. Это решение соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ. За время работы в организации мы внесли значительный вклад и принесли еще большие жертвы на благо всех", - говорится в сообщении.

Несмотря на разрыв с ОПЕК, Абу-Даби заявляет о сохранении статуса ответственного и надежного поставщика. Власти ОАЭ подчеркнули, что неожиданный шаг не меняет их подхода к обеспечению стабильности рынка, а лишь повышает гибкость страны в реагировании на насущные потребности потребителей.

Особое внимание в заявлении уделено геополитической нестабильности в Аравийском заливе. Блокада Ормузского пролива Ираном создала критические перебои в поставках, оказывая беспрецедентное давление на мировую экономику. В этих условиях ОАЭ стремятся получить полную свободу действий для защиты своих экономических позиций и оперативного удовлетворения рыночного спроса.

Эксперты расценивают этот шаг как исторический сдвиг, который может спровоцировать цепную реакцию среди других участников нефтяного альянса и привести к полной потере контроля ОПЕК над мировыми ценами на энергоносители.