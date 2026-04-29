COM.E ON Forum в Бишкеке открыл бизнесу КР путь на международные рынки

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошёл масштабный COM.E ON Forum, ставший точкой притяжения для предпринимателей, производителей и ключевых игроков рынка электронной коммерции. Именно здесь было подписано стратегическое соглашение, которое открывает кыргызстанскому бизнесу прямой выход на многомиллионную аудиторию за пределами страны. Речь идёт не просто о сотрудничестве, а о системном шаге к усилению экспортного потенциала: запуск витрины "Сделано в Кыргызстане", рост онлайн-продаж и доступ к новым логистическим решениям формируют для отечественных компаний реальные инструменты масштабирования и выхода на глобальный рынок.

Директор Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт" Урмат Такиров в интервью изданию VB.KG подробно рассказал о запуске инициатив по продвижению отечественной продукции на международные маркетплейсы в рамках COM.E ON Forum в Бишкеке. По его словам, работа над проектом велась длительное время и стала частью межправительственного взаимодействия.

Такиров отметил, что инициатива по созданию национальных витрин была заранее заложена в план сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

- На самом деле мы вели переговоры достаточно длительное время. В этом году именно в рамках межправительственного плана, мероприятий межправительственной комиссии между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией мы заложили создание разделов "Сделано в Кыргызстане" на маркетплейсах, где работают наши производители и селлеры, - сообщил он.

Он подчеркнул, что проект основан на изучении международного опыта и адаптации лучших практик.

-Мы вели переговоры, обсуждали с коллегами, встречались, изучали опыт других стран, как они создают такие национальные разделы. И сегодня под это мероприятие решили формализовать - подписать меморандум, в котором прописаны данные проекты, - отметил Такиров.

По его словам, несмотря на запуск нового инструмента, работа по поддержке бизнеса ведётся системно и охватывает разные форматы продаж.

-Поскольку мы только начали сотрудничество, это не говорит о том, что мы не поддерживаем наших производителей и поиск партнёров, в том числе российских селлеров. Есть продажи B2B и есть продажи B2C через маркетплейсы. Вы должны понимать, что сегодня Кыргызская Республика является участником общего пространства Евразийского экономического союза, - пояснил он.

Такиров добавил, что участие в ЕАЭС даёт кыргызским компаниям ощутимые торговые преимущества.

-У нас есть определённые преференции по отношению к торговле внутри союза. Учитывая, что Российская Федерация является для нас ключевым ориентиром, в том числе для малого и среднего бизнеса и швейной отрасли, мы поддерживаем выход на внешние рынки. Одна из задач - поддерживать прямые продажи через маркетплейсы, и создание раздела "Сделано в Кыргызстане" будет этому способствовать, - подчеркнул он.

Он также рассказал о дополнительных мерах поддержки, включая участие в международных выставках и развитие швейной отрасли.

- В этом году была встреча президента Садыра Жапарова с представителями швейной отрасли, где поднимались вопросы развития сектора. Мы реализуем ряд проектов и программ, направленных на поддержку предприятий. В апреле организовали форум и участие в выставке Be together Кыргызстан, где участвовало 86 местных компаний. Приезжали селлеры из России, которые могли увидеть производство и продукцию, - сообщил Такиров.

По его словам, работа по продвижению кыргызских производителей за рубеж продолжится.

- В начале июня запланированы мероприятия, связанные со швейной отраслью. В Москве будет проходить сорсинговая платформа, где мы планируем участие более 80 компаний и софинансируем их расходы. Также осенью поддержим участие в выставке в Париже Texworld, где будет организован национальный павильон, - отметил он.

Отдельно он пояснил механизм работы национальной витрины на маркетплейсах.

- Вопрос будет в нашей оперативной работе по регистрации и верификации продукции. По согласованию маркетплейс будет присваивать статус "Сделано в Кыргызстане". Есть правила определения происхождения продукции, закреплённые нормами евразийского пространства и соглашениями стран СНГ. В основном мы будем руководствоваться процедурами в рамках ЕАЭС, - пояснил Такиров.

Глава Ozon в странах СНГ Наталья Боер в интервью VB.KG рассказала о стремительном росте электронной коммерции в Кыргызстане и перспективах для местных предпринимателей. По её словам, форум стал отражением масштабирования бизнеса компании в регионе.

-Сегодня у нас большое мероприятие COM.E ON Forum для продавцов, партнёров и тех, кто хочет выйти на Ozon. Мы решили провести более масштабное событие, потому что наш бизнес в Кыргызстане растёт очень большими темпами. Страна показывает впечатляющий рост, - отметила она.

Боер подчеркнула, что Кыргызстан выделяется среди других стран присутствия компании.

- Мы работаем в девяти странах ближнего зарубежья, и я бы особенно отметила Кыргызстан с точки зрения роста оборотов, количества продавцов и общего успеха, который мы наблюдаем, - сказала она.

Она подтвердила запуск отдельной витрины для кыргызской продукции.

- С "Кыргыз Экспортом" мы подписали меморандум. У нас будет витрина товаров "Сделано в Кыргызстане" отдельная точка промотирования локальной продукции, которая даст дополнительное продвижение как для тех, кто уже знаком с производителями, так и для новой аудитории, - пояснила Боер.

По её словам, показатели экспорта уже демонстрируют кратный рост.

- В 2025 году экспорт кыргызстанских продавцов в Россию вырос в 2,5 раза, а в целом по странам СНГ более чем в пять раз. Мы видим, что продавцы всё больше ориентируются на экспорт, и ожидаем аналогичный потенциал роста в ближайшие два года, - сообщила она.

Боер рассказала, какие категории товаров сегодня наиболее востребованы.

- Мы знаем, что в Кыргызстане сильная швейная промышленность. Одежда и текстиль уже сейчас являются самыми популярными товарами. Также активно растут категории товаров для дома, посуда и детские товары - мы видим в этом большой потенциал, - отметила она.

Она также обратила внимание на логистические решения, которые упрощают экспорт для предпринимателей.

- Предприниматели уже пользуются кросс-докингом. Мы предоставляем эту услугу прямо в Кыргызстане: продавцу достаточно передать товар в точке приёма или сортировочном центре, а дальше мы берём на себя транспортировку, оформление документов и доставку до склада, например, в России, - пояснила Боер.

По её мнению, кыргызстанские предприниматели демонстрируют высокую готовность к работе на международных площадках.

- Конечно, часть предпринимателей относится с осторожностью, но в целом кыргызские продавцы - одни из самых активных среди стран, где мы работаем. Они активно используют инструменты и не боятся выходить на новые рынки, - заключила она.


