Эвакогоспиталь №4178 во Фрунзе: страницы военной хроники

- Светлана Лаптева
"Организовать широкую помощь раненым, предоставить под госпитали больницы, школы, клубы и другие учреждения…". Эти строки из директивы, принятой в первые дни Великой Отечественной войны, стали руководством к действию для всей страны. В глубокий тыл, в том числе в Киргизскую ССР, потянулись эшелоны с ранеными бойцами. Одним из таких пунктов стал город Фрунзе, где весной 1942 года был развёрнут эвакогоспиталь №4178.

"К приёму ранбольных готовы"

Согласно архивным документам, к организации госпиталя приступили 8 апреля 1942 года. Уже 19 июня сюда прибыла первая партия раненых. Начальником учреждения была назначена военврач III ранга Ольга Макеева. В отчётах того времени бойцов именуют непривычным для современного читателя словом - "ранбольные".

Первые месяцы госпиталь действовал как общехирургический. Сюда поступали бойцы с тяжёлыми и запущенными ранениями, зачастую спустя 3–8 месяцев после получения травм. Документы тех лет свидетельствуют: "Гипсовая техника поставлена на должную высоту". Ни один из случаев огнестрельных переломов, лечившихся здесь, не завершился образованием ложного сустава.

Протезирование и возвращение к жизни

С октября 1942 года госпиталь был перепрофилирован в протезно-ортопедический. Сюда направляли ампутированных бойцов со всей системы эвакогоспиталей. Осмотр показывал: многие ампутации, выполненные в прифронтовых условиях, не учитывали требований протезирования. В результате около 25% пациентов пришлось подвергнуть повторным операциям.

Именно здесь велась работа по совершенствованию методов реампутации и реабилитации. Врач Д. Жуковская разработала облегчённый учебно-лечебный протез - простой, доступный и эффективный. "Больные через 3–4 дня способны преодолевать 5–6 кварталов", - фиксируют отчеты той поры.

Перегрузка и нехватка

До апреля 1943 года госпиталь размещался в одном корпусе. Позднее его разделили на два здания, удалённые друг от друга примерно на 500 метров. Это решение усложнило работу, но другого выхода не было. При вместимости в 450 коек число раненых доходило до 600.

"Размещаются по двое на койке и на полу", - говорится в одном из донесений. Не хватало всего: транспорта, материалов, топлива. Ежемесячно на отопление уходило более 80 тонн угля. Протезный завод, призванный обеспечивать госпиталь, часто не справлялся из-за перебоев с сырьём и электричеством.

Госпиталь и земля

Выходом стало собственное хозяйство. На 14 гектарах земли сотрудники и выздоравливающие выращивали картофель, кукурузу, овощи, заготавливали сено. Это собственное подспорье помогало обеспечивать полноценное питание раненых и содержать учреждение.

"Борьба за каждого"

Коллектив госпиталя объединял опытных врачей и молодых специалистов. Широко применялись физиотерапия, лечебная физкультура, переливание крови. Тяжелораненых направляли на восстановление в бальнеологическое отделение на курорт Иссык-Ата.

Статистика, сохранившаяся в архиве, выглядит почти невероятной: из 3 784 человек, прошедших через госпиталь за два года, умерли только четверо.

Учёба и новая судьба

С августа 1942 года в госпитале начали обучать раненых новым профессиям: счетоводству, пчеловодству, автомеханике. Всего обучение прошли более 1 100 человек, из них 740 получили специальности. Многие после выписки остались работать в республике. Одновременно шла военная подготовка: за первые годы 560 бойцов были возвращены в строй.

Дух времени

Госпиталь жил не только лечением. Здесь читали лекции, проводили политзанятия, устраивали концерты. Шефство над учреждением взяли организации Первомайского района. В палатах устраивали "громкие читки", работала библиотека, выпускались стенные газеты. Это была часть той самой внутренней мобилизации, которая определяла жизнь страны в годы войны.

Последние страницы и память

Эвакогоспиталь №4178 завершил свою работу в конце 1945 года. В дальнейшем он был преобразован в госпиталь для инвалидов войны, а затем включён в систему Киргизского республиканского онкологического диспансера. Сегодня здание, где спасали жизни, продолжает служить людям: здесь располагается станция скорой медицинской помощи. В память о тех событиях на фасаде установлена мемориальная доска - напоминание о том, что в этих стенах шла своя, незаметная линия фронта.

В прошлом году поисковое движение "Наша Победа-Биздин Жениш" выявило, что за годы войны в госпитале умерли 22 бойца, все похоронены на братском кладбище "Кызыл-Аскер" города Бишкека. В прошлом году почтить память приезжала семья бойца Александра Голубева.

Поисковики отмечают, что сейчас ощущается нехватка фотоматериалов и личных воспоминаний о работе эвакогоспиталей в Киргизской ССР.

Призыв к читателям:

Редакция vb.kg и поисковики просят поделиться фотоматериалами и воспоминаниями о работе госпиталей. Также запущен фотомарафон по Кыргызстану: сфотографируйте здание, в котором размещался госпиталь, и расскажите его историю.

Контакт для связи: +996-555-592-3603.


