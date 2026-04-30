В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж телефонов

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж мобильных телефонов. По данным ГУВД столицы, 23-летний ранее судимый Н.Б. может быть причастен как минимум к 13 аналогичным преступлениям.

По ее данным, в милицию обратилась жительница Бишкека, у которой 16 марта около 19:00 в одном из торговых центров столицы был похищен iPhone 14 Pro Max стоимостью 96 тысяч сомов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время проверяется его причастность к другим эпизодам.

Подозреваемый Н.Б., 2003 года рождения водворён в ИВС.

Следственные действия продолжаются.

ГУВД Бишкека призывает граждан соблюдать меры предосторожности в общественных местах, не оставлять ценные вещи без присмотра и при необходимости обращаться в органы внутренних дел по номеру 102.