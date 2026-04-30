Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 102.12 - 103.02

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж телефонов

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж мобильных телефонов. По данным ГУВД столицы, 23-летний ранее судимый Н.Б. может быть причастен как минимум к 13 аналогичным преступлениям.

По ее данным, в милицию обратилась жительница Бишкека, у которой 16 марта около 19:00 в одном из торговых центров столицы был похищен iPhone 14 Pro Max стоимостью 96 тысяч сомов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время проверяется его причастность к другим эпизодам.

Подозреваемый Н.Б., 2003 года рождения водворён в ИВС.

Следственные действия продолжаются.

ГУВД Бишкека призывает граждан соблюдать меры предосторожности в общественных местах, не оставлять ценные вещи без присмотра и при необходимости обращаться в органы внутренних дел по номеру 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458245
Теги:
задержание, кража, Бишкек
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  