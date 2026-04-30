"Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" не выявили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Атлетико" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" - 1:1. Судьбу встречи решили два точных удара с одиннадцатиметровой отметки.
Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш уверенно реализовал пенальти после нарушения со стороны защитника "Атлетико" Давида Ганцко.
Во втором тайме хозяева восстановили равновесие. Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес точно пробил с одиннадцатиметровой отметки после того, как мяч попал в руку защитнику "Арсенала" Бену Уайту.
Один из ключевых и самых спорных эпизодов произошёл во втором тайме. Главный арбитр встречи Данни Маккели первоначально назначил ещё один пенальти в пользу "Арсенала" после падения полузащитника Эберечи Эзе, однако после длительного просмотра видеоповтора отменил своё решение.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подчеркнул, что его команда сохраняет уверенность перед ответной игрой:
"Команда сохраняет уверенность перед ответной игрой".
Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится в Лондоне, где и определится участник финала турнира, запланированного на 30 мая.