"Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

- Самуэль Деди Ирие
Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" не выявили победителя в первом полуфинале Лиги чемпионов

​В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Атлетико" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" - 1:1. Судьбу встречи решили два точных удара с одиннадцатиметровой отметки.

​Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш уверенно реализовал пенальти после нарушения со стороны защитника "Атлетико" Давида Ганцко.

​Во втором тайме хозяева восстановили равновесие. Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес точно пробил с одиннадцатиметровой отметки после того, как мяч попал в руку защитнику "Арсенала" Бену Уайту.

​Один из ключевых и самых спорных эпизодов произошёл во втором тайме. Главный арбитр встречи Данни Маккели первоначально назначил ещё один пенальти в пользу "Арсенала" после падения полузащитника Эберечи Эзе, однако после длительного просмотра видеоповтора отменил своё решение.

​Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подчеркнул, что его команда сохраняет уверенность перед ответной игрой:

​"Команда сохраняет уверенность перед ответной игрой".

​Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится в Лондоне, где и определится участник финала турнира, запланированного на 30 мая.


