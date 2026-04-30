В майские праздники энергетики перейдут на усиленный режим

- Назгуль Абдыразакова
По поручению Министерства энергетики Кыргызстана, в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в праздничные дни 1, 5 и 9 мая, все филиалы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" будут работать в усиленном режиме.

По данным ведомства, во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативно-выездных бригад. К ним дополнительно привлекут представителей руководства филиалов.

Для оперативного устранения возможных аварий подготовлены спецтехника и дежурные автомобили. Бригады укомплектованы необходимым оборудованием.

По вопросам электроснабжения можно круглосуточно обращаться в колл-центр по номеру 105, а также по мобильным номерам: 0772 001209, 0556 001209. Доступен WhatsApp: 0702 001209.

Контакты диспетчерских служб филиалов:

ИПЭС - 03922 40903

Талас ПЭС - 0700 720 032

Баткен ПЭС - 0776 460 860

Нарын ПЭС - 03522 5 23 43

Бишкек ПЭС - 0556 025381

Чуй ПЭС - 0559 544510

Ош ПЭС - 0772 006015

Джалал-Абад ПЭС - 0777 660669


