В столице ограничат движение на Гоголя из-за ремонта сетей

С 30 апреля в Бишкеке временно закроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя от улицы Огонбаева до улицы Фрунзе. Ограничение связано с проведением плановых земляных работ по замене тепловой сети.

Как сообщили в МП "Бишкектеплосеть", работы проводятся в рамках подготовки к дорожному ремонту, запланированному на 2026 год. В дальнейшем на улице Гоголя от Московской до Жумабека планируется реабилитация и обновление асфальтобетонного покрытия.

Ранее специалисты обследовали подземные коммуникации и выявили, что на участке между улицей Фрунзе и домом №127 проходит тепловая сеть, введённая в эксплуатацию в 1980 году. Она находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены.

Работы направлены на предотвращение аварий, обеспечение стабильного теплоснабжения и повышение надёжности инженерной инфраструктуры города.

В муниципальном предприятии просят жителей и гостей столицы учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.