РКФР планирует запуск стартапов студентов МГИМО в Кыргызстане

В МГИМО состоялись переговоры с участием председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Артёма Новикова и его заместителя Владимира Смирнова. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая запуск студенческих стартапов, организацию стажировок и образовательных проектов, а также провели встречу со студентами. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Гостей приветствовал проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. В переговорах также участвовал советник при ректорате заместитель проректора Вячеслав Сутырин.

В ходе обсуждения рассматривалась возможность заключения соглашения между МГИМО и Российско-Кыргызским фондом развития. В частности, речь шла о проведении конкурсов студенческих стартапов с их последующей реализацией на территории Кыргызстана, а также о развитии программ стажировок и совместных образовательных инициатив.

Отдельно состоялась встреча со студентами, в рамках которой Артём Новиков выступил с лекцией и ответил на вопросы. Он рассказал о деятельности фонда, подчеркнув его особый международно-правовой статус и роль в укреплении экономики Кыргызстана после вступления страны в ЕАЭС. За 10 лет фонд профинансировал более 3,7 тысячи проектов.

Среди ключевых направлений работы названы импортозамещение, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. В частности, реализуются проекты по строительству электростанций, включая гидро- и солнечные объекты на озере Иссык-Куль. Также фонд участвует в социальных инициативах - от открытия детской кардиохирургической клиники до восстановления кинотеатров в регионах страны.

Артём Новиков отметил рост товарооборота между Кыргызстаном и Россией, который превысил 3 млрд долларов, и подчеркнул роль фонда в развитии инвестиционного сотрудничества.

В ходе сессии вопросов студентов интересовали перспективные отрасли экономики Кыргызстана, возможности венчурного финансирования, участие фонда в интеграционных процессах, а также стажировки и трудоустройство. Представители РКФР сообщили о действующих программах стажировок и содействия трудоустройству в банковский сектор, отметив, что для работы в самом фонде необходимы высокий уровень подготовки и практический опыт.