Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 102.12 - 103.02

РКФР планирует запуск стартапов студентов МГИМО в Кыргызстане

206  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В МГИМО состоялись переговоры с участием председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Артёма Новикова и его заместителя Владимира Смирнова. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая запуск студенческих стартапов, организацию стажировок и образовательных проектов, а также провели встречу со студентами. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Гостей приветствовал проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. В переговорах также участвовал советник при ректорате заместитель проректора Вячеслав Сутырин.

В ходе обсуждения рассматривалась возможность заключения соглашения между МГИМО и Российско-Кыргызским фондом развития. В частности, речь шла о проведении конкурсов студенческих стартапов с их последующей реализацией на территории Кыргызстана, а также о развитии программ стажировок и совместных образовательных инициатив.

Отдельно состоялась встреча со студентами, в рамках которой Артём Новиков выступил с лекцией и ответил на вопросы. Он рассказал о деятельности фонда, подчеркнув его особый международно-правовой статус и роль в укреплении экономики Кыргызстана после вступления страны в ЕАЭС. За 10 лет фонд профинансировал более 3,7 тысячи проектов.

Среди ключевых направлений работы названы импортозамещение, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. В частности, реализуются проекты по строительству электростанций, включая гидро- и солнечные объекты на озере Иссык-Куль. Также фонд участвует в социальных инициативах - от открытия детской кардиохирургической клиники до восстановления кинотеатров в регионах страны.

Артём Новиков отметил рост товарооборота между Кыргызстаном и Россией, который превысил 3 млрд долларов, и подчеркнул роль фонда в развитии инвестиционного сотрудничества.

В ходе сессии вопросов студентов интересовали перспективные отрасли экономики Кыргызстана, возможности венчурного финансирования, участие фонда в интеграционных процессах, а также стажировки и трудоустройство. Представители РКФР сообщили о действующих программах стажировок и содействия трудоустройству в банковский сектор, отметив, что для работы в самом фонде необходимы высокий уровень подготовки и практический опыт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458253
Теги:
вуз, студенты, Российско-кыргызский фонд развития, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  