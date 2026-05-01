Представители КФС приняли участие в 36-м конгрессе АФК в Ванкувере

​В городе Ванкувер (Канада) состоялся 36-й конгресс Азиатской футбольной конфедерации. В мероприятии приняли участие представители всех ассоциаций, входящих в состав АФК, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

​Кыргызстан на конгрессе представили руководители Кыргызского футбольного союза. В работе форума участвовали генеральный секретарь Медербек Сыдыков и советник президента Аманбек Каскеримов. Вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев вошёл в состав Исполнительного комитета АФК.

​Президент АФК шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа выступил перед участниками и отметил, что прошедший год стал важным этапом трансформации азиатского футбола. Он подчеркнул укрепление единства между членами конфедерации и выразил благодарность за поддержку в период глобальных изменений в мировом футболе.

​Также было отмечено, что АФК адаптируется к изменениям календаря ФИФА и повышает гибкость в управлении соревнованиями. В рамках стратегических решений временно приостановлен приём заявок на проведение Кубка Азии АФК 2031 и 2035 годов. Это решение направлено на повышение эффективности и согласованности процессов.

​Кроме того, на конгрессе объявлено о начале нового этапа инвестиций в развитие футбола среди стран-участниц АФК и клубов региона. Эти меры реализуются на основе утверждённых реформ, включая финансовый отчёт за 2023 год и бюджет на 2025–2027 годы.