АФК включила Кыргызстан в список стран-организаторов отбора

- Самуэль Деди Ирие
Азиатская футбольная конфедерация утвердила список стран, которые примут матчи отборочного этапа Кубка Азии АФК среди игроков до 20 лет 2027 года. В число организаторов вошёл и Кыргызстан.

Квалификационный этап пройдёт с 31 августа по 6 сентября 2026 года. В соревнованиях примут участие 44 национальные сборные, которые будут распределены по 11 группам. Матчи пройдут в восьми странах региона.

Помимо Кыргызстана, право проведения отборочных матчей получили Бахрейн, Камбоджа, Лаос, Катар, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Жеребьёвка турнира состоится 28 мая 2026 года в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре. По её итогам станет известно, с какими соперниками встретится молодёжная сборная Кыргызстана.

Проведение матчей такого уровня рассматривается как важный шаг для развития футбольной инфраструктуры и укрепления международного спортивного статуса страны.


Сейчас читают
