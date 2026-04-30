Авиакомпании КР договорились о единой цене на внутренние рейсы

С 1 мая 2026 года на внутренних авиамаршрутах Бишкек - Ош и Бишкек - Манас (аэропорт "Джалал-Абад") вводится система согласованных цен на авиабилеты. Максимальная стоимость билетов составит 5 500 сомов по направлению Бишкек - Ош и 4 100 сомов по маршруту Бишкек- Манас.

Решение принято по итогам рабочей встречи председателя правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбека Самидинова с отечественными авиаперевозчиками Avia Traffic Company, Aero Nomad Airlines, Tez Jet и Sky FRU. Стороны согласовали единый подход к ценообразованию и подтвердили, что превышение установленных предельных тарифов допускаться не будет.

По данным компании, согласно утверждённым параметрам, минимальная стоимость билетов при раннем бронировании по маршруту Бишкек - Ош составит от 3 800 сомов, а по направлению Бишкек - Манас - от 3 500 сомов.

При этом государственный авиаперевозчик Asman Airlines будет придерживаться ещё более доступной ценовой политики: максимальная стоимость билетов по маршруту Бишкек - Ош составит 4100 сомов.

Вопрос доступности внутренних авиаперевозок имеет принципиальное значение. Введение утверждённых тарифов позволит стабилизировать рынок, исключить резкие колебания цен и обеспечить прозрачные условия для пассажиров, отметил Манасбек Самидинов.