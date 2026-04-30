В Бишкеке ко Дню города открыли два обновленных фонтана

В Бишкек в рамках празднования Дня города с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось открытие после капитального ремонта двух городских фонтанов - в Театральном сквере рядом с Кыргызским национальным театром оперы и балета и на площади Уркуи Салиевой. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы по капитальному ремонту и благоустройству прилегающих территорий реализованы Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек за счет средств местного бюджета.

В Театральном сквере подрядной организацией выступило ОсОО "Азия Строй Групп". В ходе реконструкции полностью обновлены инженерные сети фонтана, восстановлены чаши архитектурной формы с применением современных материалов и оборудования. Установлена новая система освещения, уложена брусчатка.

На площади Уркуи Салиевой подрядной организацией выступило ОсОО "Гранд ПРО".. Фонтан полностью реконструирован с применением современных технологических решений, включая светомузыкальную систему с эффектами "танцующего" фонтана.

Также внедрены системы фильтрации воды и сбора листвы. Прилегающая территория благоустроена: уложена новая брусчатка, установлены скамейки и урны.

Оба объекта введены в эксплуатацию в установленном порядке. Церемония открытия стала значимым событием для жителей города и еще одним шагом в развитии городской инфраструктуры.


мэрия, Бишкек, фонтаны
