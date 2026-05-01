Фермер из Баткенской области готовит абрикосы на экспорт

В селе Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района созрели ранние сорта абрикоса и поступили в продажу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Местный садовод Толубай Жалилов в прошлом году привёз из Турции саженцы абрикоса сортов "Микадо", "Присия" и "Фуэго" и высадил их на площади 7 гектаров. Сейчас он приступил к сбору урожая и готовит продукцию к экспорту в Россию.

Кроме того, в начале года предприниматель заложил ещё 13 гектаров садов с раннеспелыми сортами черешни и абрикоса. В хозяйстве применяется система капельного орошения, что позволяет эффективно использовать водные ресурсы.