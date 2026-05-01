Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.12 - 103.02

Фермер из Баткенской области готовит абрикосы на экспорт

111  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района созрели ранние сорта абрикоса и поступили в продажу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Местный садовод Толубай Жалилов в прошлом году привёз из Турции саженцы абрикоса сортов "Микадо", "Присия" и "Фуэго" и высадил их на площади 7 гектаров. Сейчас он приступил к сбору урожая и готовит продукцию к экспорту в Россию.

Кроме того, в начале года предприниматель заложил ещё 13 гектаров садов с раннеспелыми сортами черешни и абрикоса. В хозяйстве применяется система капельного орошения, что позволяет эффективно использовать водные ресурсы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458269
Теги:
Баткенская область, Кадамджайский район, фермеры
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  