Минздрав дал советы кыргызстанцам перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников Министерство здравоохранения напомнило кыргызстанцам о правилах безопасного отдыха на природе.

В ведомстве отмечают, что в праздничные дни возрастает риск пищевых отравлений и укусов клещей, поэтому важно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Так, перед приёмом пищи рекомендуется мыть руки или использовать антисептики. Особое внимание следует уделить питанию детей: жирная, пережаренная или плохо прожаренная пища, в том числе шашлык, может привести к расстройствам пищеварения.

В Минздраве советуют тщательно мыть овощи и фрукты, а также употреблять только чистую питьевую воду, по возможности отказавшись от сладких газированных напитков.

Кроме того, при отдыхе на природе необходимо защищаться от клещей: использовать специальные средства, носить закрытую одежду и осматривать тело после прогулок.

В ведомстве призвали граждан бережно относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности во время отдыха.