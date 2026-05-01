Кыргызстан презентовал реформы таможни на выставке в Китае

Заместитель председателя Государственной таможенной службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Элнура Мамбетжунушева выступила на международной логистической выставке в Чэнду с докладом о перспективах интеграции Кыргызстана в глобальные цепочки поставок.

По данным ведомства, в своём выступлении она подчеркнула, что ключевыми направлениями остаются цифровизация таможенных процессов, повышение прозрачности процедур и сокращение времени при перемещении товаров. Эти меры направлены на улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

По её словам, проводимые в Кыргызстане реформы в таможенной сфере ориентированы на создание благоприятных условий для международной торговли, развитие транзитного потенциала и укрепление позиции страны в региональной и мировой логистике.

Международная выставка логистики прошла 27–29 апреля в Чэнду (Китайская Народная Республика) и собрала участников из разных стран. Участие кыргызской стороны подтвердило курс на расширение сотрудничества и внедрение современных решений в сфере логистики и таможенного администрирования.


Китай, Кыргызстан, таможня
