В Айтматовском районе расследуют мошенничество в особо крупном размере

Милиция Айтматовского района Таласской области раскрыла мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По её данным, 9 апреля в милицию обратился житель Бишкека 1976 года рождения. Он сообщил, что в мае 2025 года стал жертвой мошенничества со стороны жителя Айтматовского района.

Подозреваемый заказал изготовление монументального памятника общей стоимостью 9 000 000 сомов. В качестве предоплаты он перечислил 3 600 000 сомов, после чего, ссылаясь на различные причины, сообщил о невозможности установки памятника в оговорённом месте и уклонился от выплаты оставшихся 5 400 000 сомов, скрывшись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.К., 1968 года рождения. Он водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время следственные действия продолжаются.