Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 102.12 - 103.02

В Айтматовском районе расследуют мошенничество в особо крупном размере

206  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция Айтматовского района Таласской области раскрыла мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По её данным, 9 апреля в милицию обратился житель Бишкека 1976 года рождения. Он сообщил, что в мае 2025 года стал жертвой мошенничества со стороны жителя Айтматовского района.

Подозреваемый заказал изготовление монументального памятника общей стоимостью 9 000 000 сомов. В качестве предоплаты он перечислил 3 600 000 сомов, после чего, ссылаясь на различные причины, сообщил о невозможности установки памятника в оговорённом месте и уклонился от выплаты оставшихся 5 400 000 сомов, скрывшись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.К., 1968 года рождения. Он водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
задержание, мошенничество, Таласская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  