Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.12 - 103.02

Эмоции и восторг зашкаливали на концерте джазовой группы из Венгрии

311  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории состоялся концерт одного из ведущих и самых популярных джазовых коллективов Венгрии Koszika & Péter Sárik Trió. Посольство Венгрии в Бишкеке совместно с Национальной консерваторией, без преувеличения, порадовали бишкекскую публику, организовав незабываемую встречу с известными музыкантами.

Звезды джаза и фольклора из Венгрии с первых аккордов смогли создать по-настоящему доброжелательную атмосферу, полную радости, и буквально покорили всех манерой держаться на сцене, общаться с залом и, разумеется, яркой музыкой, идущей от их сердец в сердца слушателей. В зале не было ни одного равнодушного лица, эмоции и восторг зашкаливали, некоторые даже не смогли усидеть в кресле и танцевали. Каждая песня сопровождалась мощным взрывом аплодисментов и криками "Браво!". Публика что называется поймала волну настоящего джаза, встретившись с его виртуозными исполнителями лицом к лицу.

И, наверное, чтобы получить удовольствие от песен, не обязательно понимать их текст, инструментальное сопровождение и мелодика исполнения, как в данном случае, настолько были интересны сами по себе, что текст в общем-то был и не нужен. Тем более, что Петер Шарика объяснял залу о чем говорится в той или иной песне. Они были о любви, потере друзей, цветах.

Трио Петера Шарика в Кыргызстане не впервые. Музыканты приезжали в Бишкек в 2024 году. Их выступление в стенах консерватории вместе с королем венгерского джазового пения Тамашем Берки стало тогда тоже настоящим праздником для ценителей джаза. На этот раз их покорил уникальный голос Кристины Козика.

По ее словам, она родилась в Трансильвании, в Румынии, поэтому румынская культура также близка ее сердцу, как и венгерская. Народные песни пели ее родители и привили ей с детства любовь к ним. И, чтобы так передать их искренность, грусть, задор и доброту, надо действительно любить эти песни как их исполнительница.

"Нам было хорошо с вами, - сказал в конце концерта Петер Шарика. – И надеемся на новые встречи". Его слова потонули в овациях.

Благодарные слушатели покидали концерт, как сказала одна из них, с "сердцами, переполненными музыкой". И, конечно, каждый унес в сердце непреложную и простую истину: музыка творит настоящее чудо, объединяя народы разных стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458274
Теги:
джаз, концерт, музыка, Венгрия, Бишкек, Национальная консерватория
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  