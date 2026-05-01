Эмоции и восторг зашкаливали на концерте джазовой группы из Венгрии

В Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории состоялся концерт одного из ведущих и самых популярных джазовых коллективов Венгрии Koszika & Péter Sárik Trió. Посольство Венгрии в Бишкеке совместно с Национальной консерваторией, без преувеличения, порадовали бишкекскую публику, организовав незабываемую встречу с известными музыкантами.

Звезды джаза и фольклора из Венгрии с первых аккордов смогли создать по-настоящему доброжелательную атмосферу, полную радости, и буквально покорили всех манерой держаться на сцене, общаться с залом и, разумеется, яркой музыкой, идущей от их сердец в сердца слушателей. В зале не было ни одного равнодушного лица, эмоции и восторг зашкаливали, некоторые даже не смогли усидеть в кресле и танцевали. Каждая песня сопровождалась мощным взрывом аплодисментов и криками "Браво!". Публика что называется поймала волну настоящего джаза, встретившись с его виртуозными исполнителями лицом к лицу.

И, наверное, чтобы получить удовольствие от песен, не обязательно понимать их текст, инструментальное сопровождение и мелодика исполнения, как в данном случае, настолько были интересны сами по себе, что текст в общем-то был и не нужен. Тем более, что Петер Шарика объяснял залу о чем говорится в той или иной песне. Они были о любви, потере друзей, цветах.

Трио Петера Шарика в Кыргызстане не впервые. Музыканты приезжали в Бишкек в 2024 году. Их выступление в стенах консерватории вместе с королем венгерского джазового пения Тамашем Берки стало тогда тоже настоящим праздником для ценителей джаза. На этот раз их покорил уникальный голос Кристины Козика.

По ее словам, она родилась в Трансильвании, в Румынии, поэтому румынская культура также близка ее сердцу, как и венгерская. Народные песни пели ее родители и привили ей с детства любовь к ним. И, чтобы так передать их искренность, грусть, задор и доброту, надо действительно любить эти песни как их исполнительница.

"Нам было хорошо с вами, - сказал в конце концерта Петер Шарика. – И надеемся на новые встречи". Его слова потонули в овациях.

Благодарные слушатели покидали концерт, как сказала одна из них, с "сердцами, переполненными музыкой". И, конечно, каждый унес в сердце непреложную и простую истину: музыка творит настоящее чудо, объединяя народы разных стран.