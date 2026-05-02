Между Китаем и Кыргызстаном открылся новый пассажирский авиарейс Кашгар-Ош

- Нина Ничипорова
28 апреля состоялся первый рейс по маршруту Кашгар - Ош: Самолет вылетел из аэропорта Лайнин и прибыл в Ош, открыв прямое регулярное авиасообщение между городами.

Об этом сообщили в корпорации Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.

Рейсы по новому авиамаршруту Кашгар-Ош в оба конца будут выполняться самолетом C909 китайской авиакомпании Chengdu Airlines по вторникам. Продолжительность полета составит примерно 1 час.

Ожидается, что открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей и обменов между Синьцзяном и Кыргызстаном, а также поможет СУАР создать "золотой коридор" на Евразийском континенте и стать плацдармом открытости страны в западном направлении.

До открытия этого прямого авиамаршрута, пассажиры, путешествующие между Кашгаром и Ошем, в основном пользовались автомобильным транспортом или рейсами с транзитом. Время в пути по автодорогам составляет примерно 10-12 часов. Что касается воздушного транспорта между двумя городами, то раньше пассажирам необходимо было лететь транзитом через Урумчи и Бишкек, время в пути превышало 18 часов. Открытие прямого авиамаршрута значительно сократит время путешествия и облегчит поездки пассажиров между двумя городами.

Ош - второй по величине город Кыргызстана и авиационный узел, соединяющий Китай, Центральную Азию, Южную Азию и Средний Восток. Открытие данного прямого авиасообщения углубит экономические, торговые, культурные и туристические обмены и будет содействовать высококачественному развитию совместного строительства "Пояса и пути".

В будущем авиакомпания Chengdu Airlines продолжит использовать Кашгар в качестве своего основного хаба и будет стремиться открыть еще больше прямых рейсов, соединяющих Синьцзян с городами стран Центральной Азии.


аэропорт, Китай, Ош, СУАР, самолеты, новый авиарейс
