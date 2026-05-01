В Иссык-Кульской области раскопки выявили артефакты ранних саков

С 5 апреля на северной окраине города Чолпон-Ата в связи со строительством объездной дороги, ведутся аварийно-спасательные археологические раскопки. Работы проводятся под руководством археолога, кандидата исторических наук Аиды Абдыкановой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Цель проекта сохранение и комплексное изучение объектов историко-культурного наследия, расположенных в зоне строительства. Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

На сегодняшний день из запланированных 30 объектов исследованы 22. Среди них 21 курганное захоронение и одно крупное каменное сооружение. Найденные артефакты относятся к раннему сакскому периоду; среди них керамические сосуды, бронзовая шпилька и каменный оселок.

В настоящее время специалисты продолжают углублённое изучение каменного сооружения с целью определения его датировки и культурных особенностей.

Проводимые раскопки вносят значительный вклад в изучение древней истории Иссык-Кульской области и получение новых научных данных.