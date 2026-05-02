Кыргызстан расширил дипломатические связи в Карибском регионе

В Нью-Йорке установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Тринидад и Тобаго. Совместное коммюнике подписали постоянный представитель КР при ООН Аида Касымалиева и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Нил Парсон. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В документе отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и нормами международного права, в частности уважением и укреплением международного мира и безопасности, равенством государств, уважением национального суверенитета и территориальной целостности, независимости, соблюдением международных обязательств и невмешательством во внутренние дела.

После церемонии подписания стороны выразили намерение развивать дружественные отношения и сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций, а также обсудили возможность взаимной поддержки кандидатур в органы ООН.


