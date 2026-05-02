В Кыргызстане упростили регистрацию бизнеса

- Назгуль Абдыразакова
Кабинет Министров Кыргызской Республики утвердил новую редакцию Положения о государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств. Документ направлен на упрощение процедур и улучшение условий для ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Одно из ключевых нововведений возможность дистанционной проверки и резервирования фирменного наименования через информационную систему. Это позволит сократить необходимость личных визитов в госорганы и снизить коррупционные риски.

Обновлённые правила также учитывают рекомендации ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. Усилен порядок раскрытия информации о бенефициарных владельцах. Кроме того, внедрён механизм автоматического исключения из реестра нефункционирующих юридических лиц.

В Министерстве юстиции отдельно подчеркнули: в случае отказа в регистрации, перерегистрации или прекращении деятельности из-за некорректно поданных документов уплаченные государственные сборы не возвращаются. Эта норма направлена на повышение ответственности заявителей и качества подготовки документов.

Полный текст положения доступен на официальном сайте Министерства юстиции.


