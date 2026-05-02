В Кыргызстане в майские праздники усилят экологический контроль

В Кыргызстане с 1 по 9 мая Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов будет работать в усиленном режиме. Меры направлены на обеспечение экологической и технической безопасности, а также предотвращение нарушений в период массового отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На время праздников все подразделения переведены на особый режим работы. В регионах сформированы оперативно-мобильные группы, к дежурствам привлечены руководители управлений и сотрудники центрального аппарата. Для быстрого реагирования подготовлены техника и служебный транспорт.

Инспекторы будут вести постоянный мониторинг состояния окружающей среды и проводить разъяснительную работу. Для усиления контроля планируется использовать беспилотные летательные аппараты.

За нарушения, в том числе выброс мусора в неустановленных местах, складирование и сжигание отходов, включая листву, предусмотрены штрафы до 23 000 сомов.

В службе призывают граждан соблюдать экологические нормы, не загрязнять природу и убирать за собой после отдыха.

О фактах нарушений можно сообщить по номеру 0999 003 670, в том числе через WhatsApp, а также по контактам региональных подразделений.

Центральный аппарат: 0312 54 05 18

Талас: +996 772 647 578

Баткен: +996 779 485 747

Нарын: +996 705 010 503

Бишкек: +996 504 444 201

Чуйская область: +996 771 547 899

Ош: +996 774 184 411

Джалал-Абад: +996 221 588 858