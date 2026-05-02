Из Москвы в Кыргызстан привезут символ Победы

6-7 мая в Кыргызстане пройдет ежегодная акция "Огонь памяти", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лампады, зажжённые в Москве от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата, доставят в страну представители движения "Народный фронт".

В Бишкек лампаду привезёт трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселёва. В Ош врач-педиатр, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус.

6 мая в 11:30 в парке имени Чолпонбая Тулебердиева в Бишкеке состоится церемония передачи лампад общественным и ветеранским организациям. В тот же день в 14:00 в Музее Ленинградской блокады при Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А. Токтоналиева (проспект Чуй, 269) пройдёт встреча с блокадниками и представителями ветеранских объединений.

7 мая в Евразийском центре русского языка и культуры состоится творческая встреча с Марией Киселёвой, где будет представлен проект "Русский театр на воде".

В Оше церемония передачи "Огня памяти" пройдёт 6 мая в 11:00 на мемориале "Вечный огонь" в сквере имени Ю. А. Заднепровского.

Акция также охватит Кант, Араван и Кызыл-Кию. Участники пронесут "Огонь памяти" по ряду городов и районов страны.

Организаторами выступают движение "Народный фронт" и Россотрудничество. В Кыргызстане акция проходит при поддержке представительства Россотрудничества, местных властей, движения "Волонтёры Победы", Русского культурного центра "Гармония" и Кыргызского общества блокадников Ленинграда.