Бишкек стал точкой встречи музыки мира: как прошёл уникальный концерт

В Бишкеке прошёл концерт, который можно назвать одним из самых заметных культурных событий этой весны. Впервые на одной сцене выступили европейский коллектив ODK Orchestra и эстрадно-симфонический оркестр филармонии под руководством Нура Омурбаева.

Зал был заполнен. Концерт собрал широкую аудиторию.

Атмосфера с первых минут задавала тон вечеру: на сцене встретились разные музыкальные традиции, которые не спорили, а дополняли друг друга.

Среди гостей вечера были первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, государственный секретарь Арслан Койчиев, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Моника Ленхард, а также другие официальные лица и гости.

ODK Orchestra - уникальный международный коллектив из Германии, объединяющий музыкантов разных культур и известный как "Оркестр культур". Он привёз в Бишкек свой фирменный стиль - сочетание классики, этники, джаза и современной музыки. В звучании оркестра органично переплетались инструменты разных народов мира, создавая плотное и в то же время гибкое музыкальное пространство. В составе коллектива также выступали музыканты из стран Латинской Америки, Африки, а также из Тайваня, Китая и других стран, что усилило эффект культурного разнообразия и сделало звучание ещё более насыщенным.

Особый интерес публики вызвал дирижёр и художественный руководитель коллектива Адриан Верум. Он не только управлял оркестром, но и выступал как композитор и автор международных проектов. Верум известен как дирижёр бродвейских постановок, в том числе мюзикла "Бал вампиров", а также сотрудничеством с композитором Фрэнком Уайлдхорном. В его репертуаре работа над такими постановками, как "42-я улица", "Красавица и Чудовище" и "Бриолин".

Кроме театральных проектов, он писал музыку для телевидения и крупных шоу с участием мировых звёзд, а также создавал симфонические произведения по заказу международных компаний. Его "Оркестр культур" активно гастролирует по Европе и в 2013 году был удостоен премии имени Манфреда Роммеля.

В Бишкеке программа вечера включала как узнаваемые произведения, так и новые аранжировки кыргызской музыки. Именно эта часть стала одной из самых сильных: знакомые мелодии прозвучали в необычном, многослойном звучании, где национальные мотивы раскрылись через симфоническую форму.

Совместное выступление двух оркестров выглядело не как формальный проект, а как настоящий творческий диалог. Музыканты быстро нашли общий язык, это чувствовалось: сцена работала как единый организм.

Для Бишкека это не только яркое музыкальное событие, но и шаг к укреплению культурных связей с разными странами и регионами мира.