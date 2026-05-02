Погода
$ 87.34 - 87.78
€ 102.02 - 102.97

Бишкек стал точкой встречи музыки мира: как прошёл уникальный концерт

67  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошёл концерт, который можно назвать одним из самых заметных культурных событий этой весны. Впервые на одной сцене выступили европейский коллектив ODK Orchestra и эстрадно-симфонический оркестр филармонии под руководством Нура Омурбаева.

Зал был заполнен. Концерт собрал широкую аудиторию.

Атмосфера с первых минут задавала тон вечеру: на сцене встретились разные музыкальные традиции, которые не спорили, а дополняли друг друга.

Среди гостей вечера были первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, государственный секретарь Арслан Койчиев, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике Моника Ленхард, а также другие официальные лица и гости.

ODK Orchestra - уникальный международный коллектив из Германии, объединяющий музыкантов разных культур и известный как "Оркестр культур". Он привёз в Бишкек свой фирменный стиль - сочетание классики, этники, джаза и современной музыки. В звучании оркестра органично переплетались инструменты разных народов мира, создавая плотное и в то же время гибкое музыкальное пространство. В составе коллектива также выступали музыканты из стран Латинской Америки, Африки, а также из Тайваня, Китая и других стран, что усилило эффект культурного разнообразия и сделало звучание ещё более насыщенным.

Особый интерес публики вызвал дирижёр и художественный руководитель коллектива Адриан Верум. Он не только управлял оркестром, но и выступал как композитор и автор международных проектов. Верум известен как дирижёр бродвейских постановок, в том числе мюзикла "Бал вампиров", а также сотрудничеством с композитором Фрэнком Уайлдхорном. В его репертуаре работа над такими постановками, как "42-я улица", "Красавица и Чудовище" и "Бриолин".

Кроме театральных проектов, он писал музыку для телевидения и крупных шоу с участием мировых звёзд, а также создавал симфонические произведения по заказу международных компаний. Его "Оркестр культур" активно гастролирует по Европе и в 2013 году был удостоен премии имени Манфреда Роммеля.

В Бишкеке программа вечера включала как узнаваемые произведения, так и новые аранжировки кыргызской музыки. Именно эта часть стала одной из самых сильных: знакомые мелодии прозвучали в необычном, многослойном звучании, где национальные мотивы раскрылись через симфоническую форму.

Совместное выступление двух оркестров выглядело не как формальный проект, а как настоящий творческий диалог. Музыканты быстро нашли общий язык, это чувствовалось: сцена работала как единый организм.

Для Бишкека это не только яркое музыкальное событие, но и шаг к укреплению культурных связей с разными странами и регионами мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458292
Теги:
Германия, Китай, музыка, Бишкек, Кыргызстан, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  