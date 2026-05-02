Больше не кумиры: как меняется роль климатических активистов

Время климатических икон прошло. Их сияние померкло ровно настолько же, насколько поблекло и само климатическое движение, пишет NZZ. Оказалось, что для настоящей политики в области климата нужна не известность и эйфория, а компетентность.

Значение когда-то влиятельных климатических активистов заметно ослабло. И даже публичная похвала со стороны бывшего президента США Барака Обамы не способна изменить их текущий статус.

У каждого политического движения есть свои знаковые фигуры. Они не просто доносят идеи своего движения до внешнего мира, они воплощают их в чистом виде. У поколения 1968 года был Руди Дучке, бежавший из ГДР выходец из простой семьи. Уже в чертах его лица читались строгость и аскеза, с которыми студенческое движение пыталось преодолеть капитализм. У антивоенного движения была Петра Келли, харизматичная пацифистка, чье детство в США придавало ей ореол международной значимости. У климатического движения были Грета Тунберг, Луиза Нойбауэр и Карла Реемтсма.

Были. Потому что время климатических икон прошло. Их сияние померкло ровно настолько же, насколько поблекло и само климатическое движение. Еще несколько лет назад "Пятницы ради будущего" выводили в Германии на улицы более одного миллиона человек. А на акции против энергетической политики Катерины Райхе сейчас, по данным полиции, в Кельне и Берлине собрались лишь немногим больше 10 тысяч. Похожая картина и на климатической забастовке в Швейцарии.

Не помогло даже недавнее публичное признание заслуг немецкой активистки Луизы Нойбауэр со стороны бывшего президента США Барака Обамы по случаю "Дня Земли". Это было короткое вспыхивание тлеющих углей и не более того.

Провал общества, жившего климатической повесткой

Неужели Тунберг и компания не выдержали собственных завышенных ожиданий? Их развратила общественная популярность? Они проповедовали образ жизни, которому сами не следовали?

Да, многие климатические активисты ездили с одной конференции на другую и одновременно призывали к самоограничению и аскетизму. Сегодня Тунберг позволяет антисемитам использовать себя в своих целях, если сама уже не стала антисемиткой. Но это не главная причина того, почему значение известных климатических активистов уменьшается. И вообще ответственность лежит не только на них, но во многом и на их поклонниках. Развенчание климатических икон на самом деле провал общества, охваченного климатическим движением.

А помните Грету Тунберг?

Грета Тунберг и Луиза Нойбауэр были проекциями. Как Руди Дучке и Петра Келли, они до мелочей соответствовали желаемому идеалу. Стареющие общества Запада перекладывали на них чувство вины, испытывая скрытое отвращение к собственному благополучию. Молодые должны были, как следует встряхнуть взрослых.

Тот факт, что многие из них происходят из обеспеченных семей, не противоречие, а следствие. Сторонникам Тунберг и компании не нужна была революция снизу. Им нужны были "хорошие девочки" из благополучных домов, которые читали бы мораль своим родителям.

Шаблоны вместо экспертных обсуждений

Однако для действенной климатической политики нужна не известность, а компетентность. Не чемпионы в области морали, а мастера расчетов. Нужно думать о мощности резервных электростанций, о ценовых диапазонах на рынке электроэнергии и о тендерах на морские ветропарки. Нужно обсуждать такие вещи, как система торговли квотами на выбросы в ЕС (ETS 1), расширение подхода на новые сектора и правильный объем квот. Нужно просчитывать, какая энергосистема обойдется дешевле всего.

Все это утомительно, но именно от этого зависит, будет ли у климатической политики поддержка большинства. Как только она начинает угрожать благосостоянию страны, люди быстро голосуют за партии, которые обещают ее смягчить.

Многие граждане не хотели разбираться в таких деталях. Им были нужны шаблонные образы вместо экспертных дискуссий. Так укреплялась иллюзия, будто климатическую политику можно проводить без потерь и ограничений. Теперь эта иллюзия лопается, и результатом становятся жесткие споры о климатическом курсе.

В 2020 году бывший глава Siemens Джо Кэзер предлагал Луизе Нойбауэр место в наблюдательном совете компании. А недавно на фоне экономического кризиса он рассуждал о правительстве меньшинства и о возможном исчезновение брандмауэра вокруг АдГ. Это и есть конец коллективного самообмана.

