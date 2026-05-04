Мемориалы Узбекистана включили в международный проект "Цветок Победы"

В 2026 году международная памятная акция "Цветок Победы" расширила свою географию, впервые включив в список площадок мемориалы Узбекистана. Проект, реализуемый через социальную сеть "Одноклассники", позволяет пользователям из разных стран отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, даже находясь на большом расстоянии от мест захоронений или памятных знаков. Уникальность инициативы заключается в соединении цифрового формата с реальными действиями: через специальное мини-приложение участники могут виртуально "возложить" цветы к выбранному мемориалу, после чего получают видеоподтверждение того, что их жест был воплощен в действительность у подножия памятника.

В текущем сезоне география проекта охватила 25 городов, включая населенные пункты России - от Владивостока до Севастополя - а также зарубежные локации в Узбекистане, Казахстане, Беларуси и Германии. Помимо основной функции, платформа предлагает пользователям углубить свои знания о военной истории благодаря архивным справкам, подготовленным совместно с Российским военно-историческим обществом. Это помогает участникам не только формально присоединиться к акции, но и лучше понять историческое значение конкретных памятников и события, в честь которых они были установлены.

В реализации акции активное участие принимают популярные авторы соцсети: именно они выступают своего рода проводниками, лично посещая мемориалы, чтобы возложить цветы от лица пользователей и поделиться рассказами о значимых исторических местах. Целью проекта остается сохранение исторической правды и объединение людей вокруг общей памяти о подвиге героев войны, невзирая на государственные границы.