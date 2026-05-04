Казахстан создает собственный морской торговый флот

Дочерняя компания АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), отвечающая за экспресс-перевозки, объявила о начале реализации программы по созданию собственного морского флота. Это стратегический шаг, направленный на повышение транспортной независимости Казахстана и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Для реализации проекта компания заключила серию международных контрактов. В частности, подписан договор с китайской судостроительной верфью "Цзянсу Хайчжунчжоу" на строительство четырех универсальных сухогрузов-контейнеровозов. Параллельно достигнуто соглашение с Бакинским судостроительным заводом на постройку еще двух судов аналогичного класса. Таким образом, на первом этапе флот компании пополнится шестью новыми единицами техники.

Заказанные суда представляют собой универсальные сухогрузы-контейнеровозы класса "река–море". Этот тип флота выбран как оптимальный для эксплуатации как в закрытых акваториях Каспийского моря, так и для выхода в Черное море, что позволит обеспечивать прямые логистические цепочки между портами Казахстана и странами Кавказа и Европы. Суда будут иметь дедвейт до 9 900 тонн и вместимость до 537 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Формирование собственного флота стало ответом на растущий спрос на контейнерные перевозки по "Среднему коридору". Ранее "КТЖ Экспресс" была вынуждена привлекать сторонний тоннаж, однако наличие собственных судов позволит компании минимизировать риски, связанные с колебаниями фрахтового рынка, стабилизировать грузопоток и повысить конкурентоспособность, контролируя цепочку доставки грузов "от двери до двери". Развитие собственного флота является частью масштабной программы КТЖ по превращению Казахстана в полноценный транзитный узел Евразии.

Финансовые параметры заключенных контрактов, а также конкретные сроки сдачи судов в эксплуатацию стороны не раскрывают.