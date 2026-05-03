В Англии появится уникальный стадион для женского футбола

- Самуэль Деди Ирие
Английский клуб Брайтон энд Хоув Альбион объявил о строительстве первого в Европе стадиона, полностью предназначенного для женской команды. Стоимость проекта оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Новая арена будет построена с учётом всех потребностей женского футбола - от современных раздевалок и медицинских зон до комфортной инфраструктуры для болельщиков. Стадион расположится рядом с домашней ареной клуба "Амекс Стэдиум".

Начальная вместимость составит около 10 тысяч зрителей. Для удобства болельщиков между двумя аренами планируется построить пешеходный мост.

В клубе уже начали процесс получения необходимых разрешений. Открытие стадиона запланировано на начало сезона 2030/31.

Проект станет первым подобным в Европе и третьим в мире. Ранее аналогичные инициативы были реализованы в США. Стадион женской команды "Канзас-Сити Каррент" уже функционирует, а клуб "Денвер Саммит" планирует завершить строительство своей арены к 2028 году.

Ожидается, что новый стадион обеспечит комфортную и безопасную атмосферу для зрителей с акцентом на семейную аудиторию и популяризацию женского футбола.


Великобритания, Европа, футбол, женщины
