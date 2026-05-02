Нурмагомедов опроверг заявление о базе, построенной при поддержке Путина

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание бойца UFC Армана Царукяна, выступающего в лёгком весе, о том, что президент России Владимир Путин якобы построил для него спортивную базу в Дагестане.

Ранее Царукян заявил, что глава государства оказал финансовую поддержку в создании тренировочной инфраструктуры для экс-чемпиона. В ответ Нурмагомедов категорически опроверг эту информацию.

Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы, написал он в социальных сетях.

Нурмагомедов также напомнил о ситуации 2019 года, когда сообщалось о возможном выделении средств на строительство школы имени его отца Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, несмотря на подписанный указ, проект не был реализован за счёт государственных средств.

Экс-чемпион подчеркнул, что все инфраструктурные объекты, связанные с его именем, создавались без финансовой поддержки со стороны государства.