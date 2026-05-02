Кыргызстанцы завоевали золото и призовые места на Pride Open Cup

В Ташкенте прошёл международный турнир по таэквон-до ITF Pride Open Cup 2026, в котором приняли участие более 800 спортсменов из разных стран.

Сборная Кыргызстана выступила одной из самых многочисленных делегаций, заявив 110 участников, как юных, так и взрослых спортсменов.

По итогам командных соревнований кыргызстанцы заняли первое место среди мальчиков 10–11 лет, а также два вторых места среди девочек 10–11 лет и мальчиков 8–9 лет.

В индивидуальных дисциплинах представители Кыргызстана завоевали 70 медалей: 19 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых.

Выступление на турнире подтвердило высокий уровень подготовки отечественных спортсменов и стало важным этапом их международной соревновательной практики.