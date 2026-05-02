Погода
$ 87.34 - 87.78
€ 102.02 - 102.97

Кыргызстанцы завоевали золото и призовые места на Pride Open Cup

112  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте прошёл международный турнир по таэквон-до ITF Pride Open Cup 2026, в котором приняли участие более 800 спортсменов из разных стран.

Сборная Кыргызстана выступила одной из самых многочисленных делегаций, заявив 110 участников, как юных, так и взрослых спортсменов.

По итогам командных соревнований кыргызстанцы заняли первое место среди мальчиков 10–11 лет, а также два вторых места среди девочек 10–11 лет и мальчиков 8–9 лет.

В индивидуальных дисциплинах представители Кыргызстана завоевали 70 медалей: 19 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых.

Выступление на турнире подтвердило высокий уровень подготовки отечественных спортсменов и стало важным этапом их международной соревновательной практики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458301
Теги:
золото, таэквондо, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  